Продайте ненужные аккаунты Google Ads (Adwords) на которых были траты.

Отправлено Вчера, 21:09

Хочу порекомендовать надежного скупщика отработанных аккаунтов Adwords/Ads и предоставить промокод для бонуса.

Скупает ваши старые аккаунты эдвордс на которых были потрачены деньги, но уже нет баланса.

Подойдут даже те, на которых вы использовали промокоды, например 500/2000 руб. и другие

Скупка постоянно и в любых количествах. Требования:

1) чтобы аккаунты были не заблокированы

2) не удалены платежные данные (это имя, адрес, индекс и т.д., НЕ путать с привязанной картой/кошельком - их удалять можно и нужно).

Почём покупают:

1) руссике с тратами 2500-3500 (после промо) - любое кол-во, по 300р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

2) русские с тратами от 5к, любое кол-во, по 600р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

3) русские с тратами от 10к, любое кол-во, по 1200р (по промокоду первые 10 на 100р дороже)

4) русские с тратами от 100к, любое кол-во, до 5000р (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

5) украинские после промо, любое кол-во, по 600р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

6) в валюте евро, любое кол-во, цена договорная, от 1500р и до 15000р, (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

7) акки в комплекте с доменами/сайтами, любое кол-во, цена договорная (по промокоду также первые 10 дороже)

8) акки в комплекте с дедиками/браузерными отпечатками, любое кол-во, цена договорная (по промокоду также первые 10 дороже)

9) любые другие акки которые у вас есть готовы рассмотреть и предложить цены, цена договорная (по промокоду также первые 10 дороже)

Пишите в любой чат по этой ПРОМО ссылке (виджет в правом нижнем углу):

Сообщите менеджеру промокод "от adw-kupon.ru" перед продажей

Первые 10 акков у вас купят дороже! Примеры бонусов расписаны выше!

Цены могут меняться, в перdую очередь это будет отображено на https://vk.com/topic-442266_35753985

Они вам все расскажут и заплатят денег за ненужные аккаунты. Рекомендую, с ними постоянно работаю, пишите прямо сейчас!