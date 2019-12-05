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Вебинар: Традиционный маркетинг для digital-маркетологов — Александра

Автор темы seeduru, Сегодня, 08:23

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#1 seeduru

seeduru

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Отправлено Сегодня, 08:23

Друзья, всем привет!

12 декабря с 11:00 до 12:00 по МСК у нас пройдет БЕСПЛАТНЫЙ вебинар на тему "Традиционный маркетинг для digital-маркетологов", который проведет бизнес-консультант Александр Тимошин, имеющий опыт в маркетинге более 20 лет!

 Вопросы, на которые Вы получите ответы в ходе мероприятия:

1. Суть маркетинга или его ключевая задача?
2. В чем заключается связь между традиционным маркетингом и digital-маркетингом или почему один без другого жить не могут?
3. «Слепота производителя» — что это означает и какие последствия для компании?
4. Обращение покупателя за продуктом: это начало или конец пути покупателя?
5. С чего начинается процесс продажи?
6. Какой вопрос для маркетолога важнее: что ищет потребитель или зачем это ищет потребитель?
7. Что означает – увидеть рынок глазами покупателя?

!! Ждем всех! Пройти регистрацию здесь >>>

https://seedu.ru/web...l-marketologov/

 

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