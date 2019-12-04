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КУПИТЬ XRUMER с 50% скидкой до 10 декабря 2019 года.

Автор темы keywords, Вчера, 15:15

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Отправлено Вчера, 15:15

Все полностью актуально и действительно до 10 декабря 2019 года!

Новый мощный Xrumer 19.01 сейчас с ОГРОМНОЙ 50% скидкой + 6 месяцев абонентской платы + доступ к XEvil 4.0 в подарок!!!

Курс рубля при покупке Xrumer - всего 40 рублей за доллар.

40.png

Цена со скидкой в 50% - лицензия Стандарт всего 7000 рублей, вместо 14000 рублей!

Как получить 50% скидку?
Регистрируемся на сайте Хрумера - botmasterru.com (не реф)
Обращаемся ко мне в личку или на почту xrumall@yandex.ru
и получаем скидочный купон.
Вводим его при покупке комплекса XRumer
После введения купона в окно, при оплате, цена изменится автоматически!

Пример:

Цена без Купона

350.png

Цена с подарочным купоном со скидкой в 50% по курсу 40 рублей за доллар

175.png

Напоминаю!
Акция с моими купонами действует до 10.12.2019 включительно

 


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