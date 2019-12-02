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ADBID.BIZ партнерка без задержек

Автор темы gruv, Сегодня, 06:58

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#1 gruv

gruv

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Отправлено Сегодня, 06:58

Приветствую всех участников форума, рад представить партнерскую сеть - ADBID.BIZ 

Основное направление - гэмблинг. Так же в наличии такие вертикали как: финансы, беттинг, опционы, приложения.   Работаем с начала с лета 2018-ого года.   Основные преимущества партнерки:
 ● Возможность выводить без холда.
● Высокие ставки от прямых рекламодателей.
● Адекватный и отзывчивый саппорт.
● Выплаты без задержек каждый вторник и пятницу на ваш WebMoney или Qiwi кошелек. 

Еженедельно подключается пул новых офферов

 

Так же,  предоставляем крео и  кейсы под разные источники трафика.

 

Для просмотра офферов и условий, зарегистрируйтесь на платформе - www.adbid.biz

 

 

 

 

 


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