ADBID.BIZ партнерка без задержек

Отправлено Сегодня, 06:58

Приветствую всех участников форума, рад представить партнерскую сеть - ADBID.BIZ

Основное направление - гэмблинг. Так же в наличии такие вертикали как: финансы, беттинг, опционы, приложения. Работаем с начала с лета 2018-ого года. Основные преимущества партнерки:

● Возможность выводить без холда.

● Высокие ставки от прямых рекламодателей.

● Адекватный и отзывчивый саппорт.

● Выплаты без задержек каждый вторник и пятницу на ваш WebMoney или Qiwi кошелек.

● Еженедельно подключается пул новых офферов

Так же, предоставляем крео и кейсы под разные источники трафика.

Для просмотра офферов и условий, зарегистрируйтесь на платформе - www.adbid.biz