ADBID.BIZ партнерка без задержек

Приветствую всех участников форума, рад представить партнерскую сеть - ADBID.BIZ
Основное направление - гэмблинг. Так же в наличии такие вертикали как: финансы, беттинг, опционы, приложения.
Работаем с начала с лета 2018-ого года.
Основные преимущества партнерки:
● Возможность выводить без холда.
● Высокие ставки от прямых рекламодателей.
● Адекватный и отзывчивый саппорт.
● Выплаты без задержек каждый вторник и пятницу на ваш WebMoney или Qiwi кошелек.
● Еженедельно подключается пул новых офферов
Так же, предоставляем крео и кейсы под разные источники трафика.
Для просмотра офферов и условий, зарегистрируйтесь на платформе - www.adbid.biz