Аренда Сайта Накрутки. Лучшие цены на YT,INSTA,TG

Отправлено Сегодня, 17:42

SMM ПАНЕЛЬ - АДМИН ДЕМО:

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Международная панель если вы хотите продавать зарубежом - demo-demo.xyz

P.S. Если вы не знакомы с рынком перепродаж услуг Накрутки то для примера поставщик накрутки Ji-smm.xyz (можно использовать API любого другого, и даже нескольких, также ставя заказы вручную) Продаёт по следующим ценам:

Youtube Просмотры 1.000шт - от 50руб

Телеграм Подписчики 1к - от 65р

Инстаграм подписчики 1к от 90р

И еще более 100 сервисов продвижения.

В среднем по СНГ цены на перепродажу выше в 3-4 раза, зарубежом наценка в 7-8 раз.