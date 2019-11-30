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Аренда Сайта Накрутки. Лучшие цены на YT,INSTA,TG

Автор темы jivopanel, Сегодня, 17:42

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#1 jivopanel

jivopanel

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Отправлено Сегодня, 17:42

jivopanel.png

SMM ПАНЕЛЬ - АДМИН ДЕМО:
Логин: admin@gmail.com
Pass: admin
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДЕМО:
Логин: user@gmail.com
Pass: пользователь
SMM МАГАЗИН/ПАНЕЛЬ - https://jivoadmin.xyz
Международная панель если вы хотите продавать зарубежом - demo-demo.xyz
P.S. Если вы не знакомы с рынком перепродаж услуг Накрутки то для примера поставщик накрутки Ji-smm.xyz (можно использовать API любого другого, и даже нескольких, также ставя заказы вручную) Продаёт по следующим ценам:
Youtube Просмотры 1.000шт - от 50руб
Телеграм Подписчики 1к - от 65р
Инстаграм подписчики 1к от 90р
И еще более 100 сервисов продвижения.
В среднем по СНГ цены на перепродажу выше в 3-4 раза, зарубежом наценка в 7-8 раз.

 


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