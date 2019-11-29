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ПП AllBizCash - дропшиппинг на весь мир

Автор темы allbizcash, Сегодня, 11:08

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#1 allbizcash

allbizcash

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:08

Всем привет!

 

Рады представить вам свою ПП - http://allbizcash.com/

 

Мы – партнерская сеть дропшиппинг интернет магазинов.

Работаем на рынки СНГ, USA и Европы. Сейчас уже можно продавать товары на Штаты и Россию. 

 

Примеры наших магазинов с ГЕО USA:

https://allminiprojector.com/

https://allsexdollshop.com/

 

Примеры наших магазинов на ГЕО Россия:

https://deko.ru.com/

https://ru.okshapewear.com/

https://ru.allmommybaby.com/

 

Примеры лендингов на товары:

http://byintek2.chauffage.guide/

http://byintek.chauffage.guide/

http://sexxx.chauffage.guide/

http://gaming.chauffage.guide/

http://headphone.chauffage.guide/

http://speaker.chauffage.guide/

 

Ближайший месяц (до 01.01.2020) вы получаете 19% от чека, проданных вами товаров + увеличенный срок жизни cookie - 30 дней.

 

Наши преимущества:

• действительно широкое гео: весь англоязычный и русскоязычный мир.

• возможность создать магазин под ваши потребности

• максимально короткий холд: для непроверенных партнеров неделя, в дальнейшем возможны выплаты раз в сутки

• разрешенные источники трафика: любые кроме спама

• Удобный и простой функционал (API, Traffback, POSTback)

• Минималка $50

 

Все вопросы по партнерке:

В чате: https://t.me/allbizcash_chat 

 

А также в саппорте: 

Почта: allbizcash@gmail.com

Телеграм: http://t.me/allbizcash_support

 

Ссылка на регистрацию: http://allbizcash.co...p.php?a_aid=reg

 

 


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