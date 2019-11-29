ПП AllBizCash - дропшиппинг на весь мир

Всем привет!
Рады представить вам свою ПП - http://allbizcash.com/
Мы – партнерская сеть дропшиппинг интернет магазинов.
Работаем на рынки СНГ, USA и Европы. Сейчас уже можно продавать товары на Штаты и Россию.
Примеры наших магазинов с ГЕО USA:
Примеры наших магазинов на ГЕО Россия:
Примеры лендингов на товары:
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Ближайший месяц (до 01.01.2020) вы получаете 19% от чека, проданных вами товаров + увеличенный срок жизни cookie - 30 дней.
Наши преимущества:
• действительно широкое гео: весь англоязычный и русскоязычный мир.
• возможность создать магазин под ваши потребности
• максимально короткий холд: для непроверенных партнеров неделя, в дальнейшем возможны выплаты раз в сутки
• разрешенные источники трафика: любые кроме спама
• Удобный и простой функционал (API, Traffback, POSTback)
• Минималка $50
Все вопросы по партнерке:
В чате: https://t.me/allbizcash_chat
А также в саппорте:
Почта: allbizcash@gmail.com
Телеграм: http://t.me/allbizcash_support
Ссылка на регистрацию: http://allbizcash.co...p.php?a_aid=reg