ПП AllBizCash - дропшиппинг на весь мир

Отправлено Сегодня, 11:08

Всем привет!

Рады представить вам свою ПП - http://allbizcash.com/

Мы – партнерская сеть дропшиппинг интернет магазинов.

Работаем на рынки СНГ, USA и Европы. Сейчас уже можно продавать товары на Штаты и Россию.

Примеры наших магазинов с ГЕО USA:

https://allminiprojector.com/

https://allsexdollshop.com/

Примеры наших магазинов на ГЕО Россия:

https://deko.ru.com/

https://ru.okshapewear.com/

https://ru.allmommybaby.com/

Примеры лендингов на товары:

http://byintek2.chauffage.guide/

http://byintek.chauffage.guide/

http://sexxx.chauffage.guide/

http://gaming.chauffage.guide/

http://headphone.chauffage.guide/

http://speaker.chauffage.guide/

Ближайший месяц (до 01.01.2020) вы получаете 19% от чека, проданных вами товаров + увеличенный срок жизни cookie - 30 дней.

Наши преимущества:

• действительно широкое гео: весь англоязычный и русскоязычный мир.

• возможность создать магазин под ваши потребности

• максимально короткий холд: для непроверенных партнеров неделя, в дальнейшем возможны выплаты раз в сутки

• разрешенные источники трафика: любые кроме спама

• Удобный и простой функционал (API, Traffback, POSTback)

• Минималка $50

Все вопросы по партнерке:

В чате: https://t.me/allbizcash_chat

А также в саппорте:

Почта: allbizcash@gmail.com

Телеграм: http://t.me/allbizcash_support

Ссылка на регистрацию: http://allbizcash.co...p.php?a_aid=reg