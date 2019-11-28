Работа в онлайне

Отправлено Сегодня, 13:04

В связи с постоянно динамично развивающимся рынком электронной коммерции, производится донабор сотрудников по удаленному графику.

Мы работаем в сфере рекламы и привлечение клиентов.

Мы предлагаем:

Работа из дома (Нужно лишь компьютер и интернет);

Гибкий график (Работа от 2 до 3 часов в день).

Пассивный доход (От 300$ до 1500$ в месяц);

Стабильные выплаты (По договоренности на карты российских банков, QIWI, Яндекс.Деньги и др.)

Обучение (Бесплатные курсы для быстрого старта, с полноценной поддержкой)

Мы хотим:

Ответственность и исполнительность;

Коммуникабельность;

Желание развиваться и изучать новое;

Стабильный онлайн.

Мы заинтересованы:

В опытных специалистах, с навыками работы в белых и серых сегментах сети;

В целеустремленных новичках, готовых начать карьеру в сфере электронной коммерции.

Наша цель – создание крепкого и надежного партнерства в области электронной коммерции и рекламы на территории СНГ и ближнего зарубежья.

Важно:

Мы не имеет отношения к откровенной чернухе, наркотикам и иной противозаконной деятельности.

Контакты для связи: Telegram @ltihr