Работа в онлайне

В связи с постоянно динамично развивающимся рынком электронной коммерции, производится донабор сотрудников по удаленному графику.
Мы работаем в сфере рекламы и привлечение клиентов.
Мы предлагаем:
Работа из дома (Нужно лишь компьютер и интернет);
Гибкий график (Работа от 2 до 3 часов в день).
Пассивный доход (От 300$ до 1500$ в месяц);
Стабильные выплаты (По договоренности на карты российских банков, QIWI, Яндекс.Деньги и др.)
Обучение (Бесплатные курсы для быстрого старта, с полноценной поддержкой)
Мы хотим:
Ответственность и исполнительность;
Коммуникабельность;
Желание развиваться и изучать новое;
Стабильный онлайн.
Мы заинтересованы:
В опытных специалистах, с навыками работы в белых и серых сегментах сети;
В целеустремленных новичках, готовых начать карьеру в сфере электронной коммерции.
Наша цель – создание крепкого и надежного партнерства в области электронной коммерции и рекламы на территории СНГ и ближнего зарубежья.
Важно:
Мы не имеет отношения к откровенной чернухе, наркотикам и иной противозаконной деятельности.
Контакты для связи: Telegram @ltihr