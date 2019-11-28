Монетизация Push-подписок! Есть трафик, заходи !

Отправлено Сегодня, 08:24

Мы приглашаем всех арбитражников, владельцев сайтов, расширений и всех, у кого есть качественный трафик, протестировать нашу систему.

Наши преимущества:

- привлекательные цены!!!

- две модели оплаты: Revenue Share (работая таким образом вы будете получать деньги на постоянной основе, т.к. все субподписки тоже остаются за вами) и CPL

- статистика в реальном времени

- удобный интерфейс с расценками по странам

- максимальный охват по гео, устройствам и операционкам

- выплаты по запросу (вывод средств доступен уже через 3 дня после подписки)

- простая интеграция

- множество качественных лендингов по разным направлениям с адаптацией по гео и настройкой сложности

Как начать:

1. Зарегистрируйте аккаунт у нас в системе

2. Добавьте свои веб-сайты в качестве источника трафика

3. Сгенерируйте код или ссылку и установите

4. Получайте прибыль!

Добавляйте нас:

Telegram : @YanaREXPUSH