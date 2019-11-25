Как распорядиться доменами?

Отправлено Сегодня, 15:34

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Буду признателен, если дадите совет – я в этой сфере пока новичок.

Хочу создать сайт, который будет состоять из двух важных частей:

1) магазин книг и пособий по саморазвитию

2) инфопортал, на котором будут бесплатные статьи и др. материалы по этим темам.

Подразумевается, что инфопортал будет продвигаться в SEO, и статьи будут РАЗОГРЕВАТЬ посетителей: презентовать авторов и продукты, а в конце и/или середине статьи будет предлагаться переход в магазин.

В дальнейшем планирую создать англоязычную версию проекта, уже есть переводы некоторых произведений.

В чем вопрос.

Стоит ли делать магазин отдельно, а информационный портал отдельно, или лучше их совместить на одном портале? Как лучше использовать домены - для разных сайтов или вообще сделать редирект? Получается, варианты примерно следующие:

А) Магазин на домене, инфопортал на поддомене. Плюсы: 1) читатели сео-статей бесплатных не пугаются сразу, что им хотят продавать, видя магазинские менюшки, и читают до тех пор, пока сильно не захотят прочитать подробнее 2) раздельный поиск по статьям\товарам реализуем! 3) Рейтинг выдачи магазина растёт благодаря порталу 4) Доверие к магазину выше, раз он с порталом имеет общий главный домен 5) Счётчик посещений общий – солидно 6) Общая статистика метрики, аналитики – удобно 7) возможно можно синхронизировать управление дизайном (CSS и тд) для обоих сайтов 8) Возможно будет в 2 раза дешевле обслуживать сервисами (онлайн-чатов и тд), если всё в рамках одного домена-поддомена). 9) Люди, приходящие по ссылке на главную видят сразу магазин и могут что-то заказать 10) ссылки на товары будут короче – без поддомена

Б) Инфопортал на домене, магазин на поддомене. Плюсы: 11) возможно домен лучше индексируется, чем поддомен 12) Люди, приходящие по ссылке на главную видят сразу портал и популярные статьи и не пугаются что им будут продавать, а охотно читают бесплатно и разогреваются. Минусы: 13) возможно у сайтов на поддомене есть какие-то ограничения, которые затрудняют полноценную работу интернет-магазина

В) Два разных сайта. Плюсы: 14) никаких потенциальных ограничений поддоменов Минусы: 15) вручную дублировать все изменения стиля – ведь он должен быть общим, 16) невозможно общий поиск, 17) сложная перелинковка, 18) нет взаимоподдержки в плане доверия, 19) дороже и сложнее обслуживание… ну и отстуствие прочих плюсов варианта “А”

Г) Все на одном домене – разные разделы одного сайта, с разными шапками и менюшками, к которым прицеплены другие домены редиректом. Плюсы: 1) 2) общий поиск по статьям\товарам реализуем, раздельный - неизвестно! 3) 4) 5) 6) 7) 8). 10) Минусы: 20) возможно будет сложно\невозможно реализовать два сайта на одном домене 21) и раздельный поиск по товарам\статьям 22) не понятно, будет ли домен с редирректом на какую-то часть сайта набирать вес в сети. В некоторых местах редиррект не жалуют и банят. Редиррект может вести только на «главную», во всех ссылках на конкретные товары\статьи будет только основной домен

Д) все на одном домене в одном разделе. Минусы: 23) перегрузка менюшками (от портала, от магазина), 24) читатели сео-статей сразу заметят, что попали в магазин.

Вопросы:

1) Какой из вариантов принесёт больше пользы и почему?

2) Какой из доменов наиболее привлекателен для русскоязычной аудитории (Есть домены в зоне com, в зоне ru и в зоне online)?

3) Есть ли смысл замахиваться на международный (англоязычный) рынок?

Заранее благодарю – за ответы и за советы, где еще спросить )