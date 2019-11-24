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⭐️ВАША РЕКЛАМА НА ТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРУМАХ / КРАУД МАРКЕТИНГ⭐️

Автор темы BrainMarket, Вчера, 23:20

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#1 BrainMarket

BrainMarket

    Новичок

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Отправлено Вчера, 23:20

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1) - Размещение информации на форумах о вашем (проекте, услугах) 
Есть два варианта:
 Размещение одинакового текста на форумах с гарантией на 2 месяца.
 Размещение крауд рекламы: с 1 аккаунта создается вопрос, 2 аккаунт на него отвечает симулируя живое общение к тому же для каждого форума создается уникальный текст.
 
2) - Имитация активности в топиках сделанных нашими руками, создание дискуссии, поддержка жизни внутри топика.
3) - Email рассылка по вашим / нашим базам
 
Цены:
 
1) - стоимость размещений на форумах
Однотипные - 100 форумов / 50$ (гарантия 2 месяца)
Крауд - 100 форумов / 150$ (разумеется от такой рекламы на много больше пользы) (гарантия 2 месяца)
 
2) - Имитация активности в топиках сделанных нашими руками (10$ за ветку в месяц)
3) - Рассылка по вашей базе - (500.000 писем - 200$)
4) - Рассылка по нашим базам - (500.000 писем - 300$) email базы 2017-2019
 
Пишите в Telegram:@BrainMarket
Оплата: Btc - Eth

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