⭐️ВАША РЕКЛАМА НА ТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРУМАХ / КРАУД МАРКЕТИНГ⭐️

Отправлено Вчера, 23:20

1) - Размещение информации на форумах о вашем (проекте, услугах)

Есть два варианта:

Размещение одинакового текста на форумах с гарантией на 2 месяца.

Размещение крауд рекламы: с 1 аккаунта создается вопрос, 2 аккаунт на него отвечает симулируя живое общение к тому же для каждого форума создается уникальный текст.

2) - Имитация активности в топиках сделанных нашими руками, создание дискуссии, поддержка жизни внутри топика.

3) - Email рассылка по вашим / нашим базам

Цены:

1) - стоимость размещений на форумах

Однотипные - 100 форумов / 50$ (гарантия 2 месяца)

Крауд - 100 форумов / 150$ (разумеется от такой рекламы на много больше пользы) (гарантия 2 месяца)

2) - Имитация активности в топиках сделанных нашими руками (10$ за ветку в месяц)

3) - Рассылка по вашей базе - (500.000 писем - 200$)

4) - Рассылка по нашим базам - (500.000 писем - 300$) email базы 2017-2019

Пишите в Telegram:@BrainMarket

Оплата: Btc - Eth