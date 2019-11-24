Набор сотрудников(Работа онлайн)

Отправлено Вчера, 11:26

Доброго времени суток.

Мы постоянно расширяемся и сейчас нам катострафически перестало хватать рук в связи с большими объёмами

работы, приглашаем к сотрудничеству как опытных пользователей так и тех кто только начинает свой путь в сети.

Ваши доходы будут зависеть только от вас, работаете хорошо и много, получаете достойную оплату вплоть до 1000$ в день.

Мы ведём как и абсолютно белые проэкты, так и с серым оттенком.

Нужно иметь:

А) Компьютер и доступ в интернет.

Б) Адекватный онлайн (Не раз в неделю зайти в сеть, желательно от 2-3 часов в день)

В) Ну и наконец самое главное, это адекватность (школьников, наркоманов и просто неадекватов огромная просьба не беспокоить

не тратьте не наше, не своё время)

Оплата труда:

Возможна как ежедневная, так и еженедельная и ежемесячная, как вам будет удобно.

Более подробно вы можете узнать обратившись в Telegram @gdtdark

Описывайте ваши навыки заранее, дабы экономить наше и ваше время.

С уважением.