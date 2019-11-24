Набор сотрудников(Работа онлайн)

Доброго времени суток.
Мы постоянно расширяемся и сейчас нам катострафически перестало хватать рук в связи с большими объёмами
работы, приглашаем к сотрудничеству как опытных пользователей так и тех кто только начинает свой путь в сети.
Ваши доходы будут зависеть только от вас, работаете хорошо и много, получаете достойную оплату вплоть до 1000$ в день.
Мы ведём как и абсолютно белые проэкты, так и с серым оттенком.
Нужно иметь:
А) Компьютер и доступ в интернет.
Б) Адекватный онлайн (Не раз в неделю зайти в сеть, желательно от 2-3 часов в день)
В) Ну и наконец самое главное, это адекватность (школьников, наркоманов и просто неадекватов огромная просьба не беспокоить
не тратьте не наше, не своё время)
Оплата труда:
Возможна как ежедневная, так и еженедельная и ежемесячная, как вам будет удобно.
Более подробно вы можете узнать обратившись в Telegram @gdtdark
Описывайте ваши навыки заранее, дабы экономить наше и ваше время.
С уважением.