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Набор сотрудников(Работа онлайн)

Автор темы dogsmad, Вчера, 11:26

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#1 dogsmad

dogsmad

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 11:26

Доброго времени суток.
 
Мы постоянно расширяемся и сейчас нам катострафически перестало хватать рук в связи с большими объёмами 
работы, приглашаем к сотрудничеству как опытных пользователей так и тех кто только начинает свой путь в сети.
Ваши доходы будут зависеть только от вас, работаете хорошо и много, получаете достойную оплату вплоть до 1000$ в день.
Мы ведём как и абсолютно белые проэкты, так и с серым оттенком. 
 
Нужно иметь:
А) Компьютер и доступ в интернет.
Б) Адекватный онлайн (Не раз в неделю зайти в сеть, желательно от 2-3 часов в день) 
В) Ну и наконец самое главное, это адекватность (школьников, наркоманов и просто неадекватов огромная просьба не беспокоить
не тратьте не наше, не своё время)
 
Оплата труда:
 
Возможна как ежедневная, так и еженедельная и ежемесячная, как вам будет удобно.
 
 
Более подробно вы можете узнать обратившись в Telegram @gdtdark
Описывайте ваши навыки заранее, дабы экономить наше и ваше время.
 
С уважением.

 


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