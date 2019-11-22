Morene.Host - Погружайтесь в мир идеального хостинга

Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 19:23





Всем привет!



Ищете идеальный хостинг для своего сайта? Значит, ваши поиски уже увенчались успехом! Потому что идеальный хостинг – это надежные европейские сервера с профессиональной техподдержкой по невероятно привлекательным тарифам. Именно это предлагает Morene.Host.

Мы размещаем сервера в Голландии дата-центре уровня Tier III+, используем технологию виртуализации KVM, предоставляем выгодную программу лояльности и гибкую систему оплаты. А еще мы работаем по правилу Пяти К: Качество, Комфорт, Кошелек, Команда, Клиент. Подробнее о каждом из этих правил, а также наши тарифы смотрите на нашем сайте.

Оставайтесь с нами – и ваш сайт чувствовать себя так же комфортно, как рыба в воде!



Для всех клиентов – приятный бонус: бесплатная лицензия на Windows на вашем VPS!





Наши тарифные планы на виртуальные сервера с виртуализацией KVM:



Amphiprion – Intel Xeon E5-2660 1x2.20GHz, 1 GB RAM ECC, 20 GB RAID10, IPv4 – 2 шт, IPv6 – 10 шт. Цена – $9.5 в месяц.

Delphinidae – Intel Xeon E5-2660 2x2.20GHz, 2 GB RAM ECC, 35 GB RAID10, IPv4 – 2 шт, IPv6 – 20 шт. Цена – $21.5 в месяц.

Malapterurus – Intel Xeon E5-2660 2x2.20GHz, 4 GB RAM ECC, 60 GB RAID10, IPv4 – 2 шт, IPv6 – 30 шт. Цена – $36.5 в месяц.

Serrasalminae – Intel Xeon E5-2660 4x2.2 GHz, 8 GB RAM, 120 GB SSD RAID10, IPv4 – 2 шт, IPv6 – 50 шт. Цена – $73.5 в месяц.

Huso-Huso – Intel Xeon E5-2660 4x2.2 GHz, 12 GB RAM ECC, 160 GB SSD RAID10, IPv4 – 2 шт, IPv6 – 100 шт. Цена – $98.5 в месяц.

Acipenser – Intel Xeon E5-2660 4x2.2 GHz, 16 GB RAM, 200 GB SSD RAID10, IPv4 – 2 шт, IPv6 – 100 шт. Цена – $125.5 в месяц.



Наши тарифные планы на выделенные сервера:



Carcharias – Intel Xeon E5-2620V2 6x2.10 GHz, 32 GB RAM, 2x 240 GB SSD, IPv4 – 2, IPv6 – /64. Цена – $150 в месяц.

Scyliorhinus – Intel Xeon E3-1271V3 4x3.6 GHz, 32 GB RAM, 2 x 240 GB SSD, 2 x 2000 GB SATA, IPv4 – 2, IPv6 – /64. Цена – $200 в месяц.

Carcharodon – Intel Xeon E3-1271V3 4x3.6 GHz, 32 GB RAM, 4 x 240 GB SSD, IPv4 – 2, IPv6 – /64. Цена – $300в месяц.



На все выделенные сервера 100 Mbit канал гарантированный!



Дополнительные IPv4 – $2.

Дополнительные IPv6 – $0.10.



Контакты для связи:



E-mail: info@morene.host

Skype: morene.host

Jabber: morene@jabber.morene.host

ICQ: 700812649 / 702647156

Telegram: @hostmorene



Онлайн-чат: https://morene.host

А также – система тикетов в системе биллинга.



На все тарифные планы действуют скидки. Купив сервер на срок от 3 месяцев, вы сэкономите 5%, на 6 месяцев – 10%, а оплатив 9 месяцев и больше – целых 15%! Все скидки формируются автоматически в процессе оплаты.

Кроме предложенных пакетов, мы готовы предложить вам индивидуальный тариф – для этого просто свяжитесь с нами по любому из вышеуказанных контактов.



Доступные системы расчетов в автоматическом режиме вы можете найти у нас в разделе Помощь. Если в списке нет наиболее удобного для вас способа оплаты, напишите нам в техническую поддержку – и мы обязательно решим этот вопрос.



Наш сайт: https://morene.host