Как распорядится доменами?

Отправлено Сегодня, 12:44

Здравствуйте, коллеги! Нужен ваш совет.

Мы хотим создать магазин книг и пособий по саморазвитию - и одновременно с этим хотим медиапортал, на котором будут бесплатные статьи по саморазвитию и др. материалы. Сейчас у нас в работе только один автор, но планируем, поднабравшись опыта, взять в продюсирование и других. Планов громадье: есть идея создать всероссийский и даже международный Центр мудрости, он же - гипермаркет саморазвития. То есть, медиапортал должен привлекать и подогревать трафик в магазин.



В чем вопрос. Есть домены happy-centre.com, mudrostonline.ru и mudrost.online

Стоит ли делать магазин отдельно, а медиапортал отдельно, или лучше их совместить на одном портале? Как лучше использовать домены - для разных сайтов или вообще сделать редирект? Получается, варианты примерно следующие:

1) Магазин на домене, медиапортал на поддомене

2) Медиапортал на домене, магазин на поддомене

3) Два разных сайта

4) Все на одном домене, остальные редирект



Какой из доменов наиболее привлекателен для русскоязычной аудитории?



Есть ли смысл замахиваться на международный (англоязычный) рынок?



Что думаете? Заранее благодарю - как и за советы, где еще спросить )

P. S. В названии, конечно, должно быть "распорядиться".

Сообщение отредактировал sergesukhanov: Сегодня, 12:46