Бомба Black Friday!

Мы создали прямую альтернативу выделенному серверу!
Облачный сервер CloudVM идеально подойдет для решения бизнес задач корпоративного сайта, интернет-магазина, CRM систем, веб-приложений и работы с 1С.
Достоинства CloudVM
- Новейшая аппаратная основа на базе Intel технологий
- Высокопроизводительная дисковая подсистема, основанная на SSD/Nvme дисках
- Сетевое окружение с широкой полосой пропускания 40Gbps (узел)
- Использование аппаратной виртуализации (KVM)
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