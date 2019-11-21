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Бомба Black Friday!

Автор темы KeyWebRu, Вчера, 09:16

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#1 KeyWebRu

KeyWebRu

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Отправлено Вчера, 09:16

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Мы создали прямую альтернативу выделенному серверу!
 
Облачный сервер CloudVM идеально подойдет для решения бизнес задач корпоративного сайта, интернет-магазина, CRM систем, веб-приложений и работы с 1С.
 
Достоинства CloudVM
 
  • Новейшая аппаратная основа на базе Intel технологий
  • Высокопроизводительная дисковая подсистема, основанная на SSD/Nvme дисках
  • Сетевое окружение с широкой полосой пропускания 40Gbps (узел)
  • Использование аппаратной виртуализации (KVM)
 
 
Акционные тарифы с 20 по 29 ноября 2019 года
 

 


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