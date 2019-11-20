⭐️Биржа труда blockchain в Telegram!(Резюме/Вакансии)⭐️

Я вижу огромное количество людей на форумах, которые ищут работу в сфере криптовалют и блокчейна.
Поэтому решил сделать свой канал, где вы можете опубликовать привлекательное резюме.
А если вы работодатель, то вы можете опубликовать свободные вакансии.
Жду ваших отзывов, что стоит добавить, а что убрать.
Пока канал не набрал внушительное количество специалистов, постинг резюме будет бесплатным.
Аналогично и с постингом свободных вакансий.
Вот канал - BlockchainWorkOfficial
Админ канала - BlockChainWorkChannel