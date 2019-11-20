⭐️Биржа труда blockchain в Telegram!(Резюме/Вакансии)⭐️

Отправлено Вчера, 23:21

Я вижу огромное количество людей на форумах, которые ищут работу в сфере криптовалют и блокчейна.

Поэтому решил сделать свой канал, где вы можете опубликовать привлекательное резюме.

А если вы работодатель, то вы можете опубликовать свободные вакансии.

Жду ваших отзывов, что стоит добавить, а что убрать.

Пока канал не набрал внушительное количество специалистов, постинг резюме будет бесплатным.

Аналогично и с постингом свободных вакансий.