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⭐️Биржа труда blockchain в Telegram!(Резюме/Вакансии)⭐️

Автор темы Blockchain Partners, Вчера, 23:21

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#1 Blockchain Partners

Blockchain Partners

    Ученик

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Отправлено Вчера, 23:21

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Я вижу огромное количество людей на форумах, которые ищут работу в сфере криптовалют и блокчейна. 
Поэтому решил сделать свой канал, где вы можете опубликовать привлекательное резюме.
А если вы работодатель, то вы можете опубликовать свободные вакансии. 
Жду ваших отзывов, что стоит добавить, а что убрать. 
Пока канал не набрал внушительное количество специалистов, постинг резюме будет бесплатным.
Аналогично и с постингом свободных вакансий.
 
Вот канал - BlockchainWorkOfficial
Админ канала - BlockChainWorkChannel

 


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