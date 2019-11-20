Неприязнь к онлайн играм – обоснованы ли нападки?

Отправлено Сегодня, 17:22

Азартные игры всегда вызывали в обществе неоднозначную реакцию. Многие видят гемблинг в отрицательном свете, обосновывая это возможностью потерять огромные денежные суммы, причем вне зависимости от того в наземном казино, или в онлайн заведении. Однако, давайте попробуем разобраться настолько ли «опасны» азартные игры? Мы можем утверждать одно – азартные игры действительно могут причинять врем некоторым игрокам, но он ни чуть не больше того вреда, который может быть причинен другими общедоступными видами деятельности.



Согласно статистики инвесторы, вкладывающие деньги в рынок недвижимости или фондовый рынок теряют суммы, до которых гемблингу еще расти и расти, но при этом никто не пытается запретить такой вид деятельности. А ведь по сути этот вид деятельности очень похож. Любое инвестирование можно подвести под определение азартной игры. Давайте защитим людей от инвестирования в эти рынки.



Следующий весомый аргумент, к которому прибегают противники гемблинга – азартные игры портят подростков и вырабатывают у них зависимость. Давайте сравним насколько чаще мы встречаем на улице молодых людей с сигаретой или употребляющих алкоголь. Уверяем вас, что вред наносимый данными вредными привычками намного больше, нежели от азартных игр, но при этом шум поднимается вокруг гемблинга.



Когда власти страны закрываю какое-то казино, это вовсе не означает, что игроков станет меньше. Просто они перейдут играть в какое-то другое. Но при этом количество действующих казино уменьшается, соответственно, снижается уровень конкуренции, что может привести к снижению качества предоставляемых услуг и увеличению стоимости. Таким образом, теоретическое спасение нескольких душ, которого может и не быть, ведет к практическому ухудшению ситуации для реальных клиентов.



Кроме того, нельзя забывать, что не все азартные игры основаны исключительно на удаче. В казино существуют игры требуют от игрока определенного мастерства.

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И чем выше профессионализм игрока, тем больше он будет зарабатывать. Например, профессиональные покеристы живут исключительно за счет таких игр, и живут неплохо. К тому же некоторые из людей, противящихся гемблингу, не имеют ничего против лотерей, и даже сами принимают в них участие, а ведь лотереи это одна из разновидностей азартных игр.

Можно обсудить, если кто не согласен!