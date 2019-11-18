Приватный метод клоакинга + способы применения + крео

Отправлено Сегодня, 16:50

Мощный метод клоакинга от Мистера Крабса. Вы сможете рекламировать то, что запрещено в рекламной сети. Подойдёт как новичкам, так и опытным вебмастерам. Метод основан на использовании TDS (идёт в комплекте). С помощью данного метода можно клоачить практически все рекламные сетки.

Мини FAQ:

- Это не банальная подмена ссылки после модерации

- Это не тупо фильтры по гео, рефереру, браузеру, типу устройства, ос

- Это не Click Client API

- Это не клоака фб и гугла, мы клоачим рекламные сетки (пуш, тизеры и тд)

Что я получу?

- 2 подробных урока по клоаке с картинками

- Урок по способам и методам применения

- Урок по креативам + пак из 35 готовых крео (прокладки)

Стоимость: 3900 руб.

Телеграм: @mister_crabs