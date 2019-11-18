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Приватный метод клоакинга + способы применения + крео

Автор темы Mr Crabs, Сегодня, 16:50

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#1 Mr Crabs

Mr Crabs

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Отправлено Сегодня, 16:50

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Мощный метод клоакинга от Мистера Крабса. Вы сможете рекламировать то, что запрещено в рекламной сети. Подойдёт как новичкам, так и опытным вебмастерам. Метод основан на использовании TDS (идёт в комплекте). С помощью данного метода можно клоачить практически все рекламные сетки.
 
Мини FAQ:
- Это не банальная подмена ссылки после модерации
- Это не тупо фильтры по гео, рефереру, браузеру, типу устройства, ос
- Это не Click Client API
- Это не клоака фб и гугла, мы клоачим рекламные сетки (пуш, тизеры и тд)
 
Что я получу?
- 2 подробных урока по клоаке с картинками
- Урок по способам и методам применения
- Урок по креативам + пак из 35 готовых крео (прокладки)
 
Стоимость: 3900 руб.
Телеграм: @mister_crabs

 


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