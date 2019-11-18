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Как написать заявку, чтобы тебя выбрали исполнителем?

Автор темы Сергей Старинов, Сегодня, 13:33

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#1 Сергей Старинов

Сергей Старинов

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Отправлено Сегодня, 13:33

На биржах контента и фриланса мы часто можем встретить следующее:

 

"Пишу быстро и недорого. Со сроками не подвожу. Моя цена 55 рублей за 1000 символов!"

﻿ А теперь представьте себе такую ситуацию! Вы заказчик! Приходите и вам нужна статья про турбины в самолётах. Вы её размещаете и видите 20 вот таких замечательных откликов. ЭЭЭХ, здорово то как) 

Но как же написать крутую заявку и не дать заказчику и шанса выбрать кого-то другого? Давайте обсудим! 

  Начните с приветствия! 

Нет ну серьёзно, поздоровайтесь! Заказчику будет невероятно приятно. Что-то вроде: "Здравствуйте, Андрей!" Уже повышает ваши шансы среди других "ботов".
 

Задайте несколько вопросов по заказу

Здесь всё очень просто! Например заказ - написать пару статей в телеграм канал. 

Хорошие вопросы: Какой именно канал, о чём он, сколько нужно символов.

Плохой вопрос: Что такое телеграм.
 

Покажите своё портфолио, а лучше работы связанные с заказом

Если вас просят написать пару статей по уходу за собаками, скиньте свои примеры работ, где вы уже писали о животных. Можно, конечно кинуть целое портфолио, но так заказчик не будет тратить своё время и будет вам благодарен.
 

Дайте советы 

Если вы к заявке оставите пару советов, то это вообще класс. Так вы покажете максимальную заинтересованность в проекте. К примеру, надо написать рекламную статью на сайт. А вы предлагаете заказчику также разместить таргетинговую рекламу или разместить этот текст в социальных медиа, аргументируя это тем, что он получит больший отклик. 

 


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