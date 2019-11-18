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Удобный кабинет и эффективные промо-материалы у ADBID.BIZ

Автор темы gruv, Сегодня, 10:31

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#1 gruv

gruv

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Отправлено Сегодня, 10:31

Уважаемые веб-мастера!
Хотим предоставить вашему вниманию свежую партнерскую сеть - www.adbid.biz.   
Наши преимущества перед заезженными партнерками:

● Высокие ставки от прямых рекламодателей.
● Адекватный и отзывчивый саппорт.
● Возможность получить бюджет на оборот. Если вы успешно работаете, но у вас нет финансов для масштабирования, напишите нам, и мы постараемся выделить вам необходимый для работы бюджет.
Еженедельно подключается пул новых офферов;

Прямые и надежные рекламодатели для вас;
Удобный кабинет и эффективные промо-материалы по запросу;
Индивидуальный подход к каждому партнеру:
Наши контакты:-Партнерская сеть: www.adbid.biz-Telegram: @maxadbid

-Вконтакте: https://vk.com/maxadbid 

 

 

 


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