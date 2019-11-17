Структурные продукты - Альтернатива вкладам

Отправлено Вчера, 20:17

Добрый день.

Если у вас есть или был вклад в банке, то вы наверника были не очень довольны проценту. Однако, хоть какая-та доходность все равно радует.

Возможно вы уже знаете, что бакнки или брокеры могут предаствить еще одни вариант.

А именно, структурные продукты.

Это гаранатированная доходность, также как и по вкладам, но только значительно больше.

10% это минимум годовых средняя 15%.

При этом структурные продукты это гибкий инструмент. То есть, можно открывать на 3 месяца.

По мимомо этого делается это все в мобильном приложений.

Есть возможность выбирать по вкусу и по тенеденциям.

Никаккой аналитике не нужно вести, вы просто получаете процент, также как и по вкладам.

Более подробней про это написанао тут https://subinvest.ru...urnye-produkty/

Наверное лучше открыть счет, посмотреть, что как и решить вложить 10 тыс р. на 3 месяца. Далее накапливать дополнять депазит. В итоге будет через 1-2 года хороший пассивный доход. Ведь, можно пополнять каждый месяц, приобретая новый структурный продукт.

Это уже проверенный инструмен инвестирования.

Сообщение отредактировал vitalij: Вчера, 20:18