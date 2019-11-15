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1xbet ставка промокод при регистрации

Автор темы Blockchain Partners, Сегодня, 12:36

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В теме одно сообщение

#1 Blockchain Partners

Blockchain Partners

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 12:36

Здорова пацаны!
Какой использовать промокод в 1хбет?
подскажите как использовать промокод 1хбет при регистрации, в чем прикол с этими кодами, что они дают?
Спасибо.

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#2 VikaVika

VikaVika

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 12:40

Привет, используй промокод 1xbonus2020 , он даст тебе 130% к депозиту на шару сразу при пополнении.

Этот промокод будет работать до начала 2021 года так что многие успеют воспользоваться, удачных ставок!


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