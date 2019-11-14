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1xbet ставка промокод при регистрации

Автор темы Blockchain Partners, Сегодня, 11:26

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#1 Blockchain Partners

Blockchain Partners

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:26

Частый вопрос:
Как работает промокод в 1xbet?
Ребята, может кто знает что дает промокод в 1хбет при регистрации, а то графа Введи промокод есть, а что я получу если введу промокод не чего не сказали.

Ответ:
Да все очень просто: в 1хбет стандартный бонус 5000 рублей при депозите, а при использовании промокода при регистрации ты получешь повышенный бонус +1500р сверху, и всего будет бонус 6500 рублей, просто берешь регистрируешься по промокоду: 1xbonus2020 и сразу получаешь бонусы на свой игровой счет. Кстати этот код будет работать весь 2020 год.


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