1xbet ставка промокод при регистрации

Отправлено Сегодня, 11:26

Частый вопрос:

Как работает промокод в 1xbet?

Ребята, может кто знает что дает промокод в 1хбет при регистрации, а то графа Введи промокод есть, а что я получу если введу промокод не чего не сказали.

Ответ:

Да все очень просто: в 1хбет стандартный бонус 5000 рублей при депозите, а при использовании промокода при регистрации ты получешь повышенный бонус +1500р сверху, и всего будет бонус 6500 рублей, просто берешь регистрируешься по промокоду: 1xbonus2020 и сразу получаешь бонусы на свой игровой счет. Кстати этот код будет работать весь 2020 год.