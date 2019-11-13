Отправлено Сегодня, 17:27

Mother Telegram Technology

Аренда криптоматов – это работа на вас нового мощнейшего оборудования по всему миру, сотрудничество с официальной английской компанией, которая гарантирует правовую и экономическую защиту своим клиентам, а также возможность самостоятельно выбирать долю в криптоматах,возможность просчитать результат на калькуляторе. Волна криптографических алгоритмов и «золотых» биткоинов – ваша прибыль в долларах уже сейчас!

О компании:Mother Telegram Technology – английская компания, занимающаяся добычей криптовалюты. Официально зарегистрированная в Великобритании с августа 2019 года Mother Telegram Technology, тем не менее, имеет более раннюю историю создания и становления (подробно в разделе История компании).

С января 2017 года компания профессионально и вполне успешно работает с операторами Bitcoin ATM. С 2018 года занимается производством собственным брендов криптоматов, производство проходит в Австрии. Криптоматы на самом мощном и современном оборудовании, которые поддерживают обмен всех основных альткоинов, а так же выполняют роли магазинов для целых торговых сетей. С недавнего времени Mother Telegram Technology занимается не только обменом электронного золота для себя, но и сдаёт криптоматы из разных точек мира в аренду, а также предоставляет возможность начать без вложений. Клиенты могут самостоятельно выбрать локацию и доходность арендуемого терминала, рассчитать его прибыльность, сроки окупаемости, размер и объем чистой прибыли.

Компания Mother Telegram Technology стабильно развивается, демонстрирует средневысокие темпы роста прибыли с момента основания. Основная цель – наращивание общего числа терминалов, конкурентоспособность и эффективность. Достижения Mother Telegram Technology

• Платформа созданая совместно с Telegram.

• Самый надежный Telegram кошелёк.

• Арбитражная система дохода внутри Telegram сети.

• Заключение выгодных договоров с операторами терминалов более чем в 25 странах мира.

• Создание собственного программного обеспечения для терминалов. Выпуск инновационных моделей бизнеса для криптоматов, их функционал очень широк и позволяет обслуживать торговые точки и казино.

• Высокие процентные ставки по аренде терминалов для наших арендаторов.

Mother Telegram Technology –это прекрасные проценты по аренде, самые низкие расценки на стоимость терминалов, а также интересная и прибыльная партнерская программа.

Инвестиционные планы:

Server EU1 (10-300$): 0.9-1% в раб.день на 350 дней, депозит включен;

Server EU2 (300-1000$): 1-1,04% в раб.день на 400 дней, депозит включен;

Server UK1 (1000-3000$): 1.05-1.12% в раб.день на 450 дней, депозит включен;

Server UK2 (3000-5000$): 1.2-1.25% в раб.день на 500 дней, депозит включен;

Server US1 (5000-15к$): 1.49-1.51% в раб.день на 550 дней, депозит включен;

Server US2 (15к-150к$): 1.53-1.55% в раб.день на 550 дней, депозит включен;

Server US3 (150к-250к$): 1.58-1.6% в раб.день на 550 дней, депозит включен;

Реферальная программа – (вебинар по ней – ссылка)Корпорации нашего времени понимают, что расширять бизнес в одиночку стоит, лишь имея в запасе несколько десятков лет или огромные суммы на рекламу. Однако время – это деньги, пустые временные потери – ваш провал, как бизнесмена и лидера. Чтобы расширяться, нужны партнеры по всему миру готовые продвигать ваш продукт за вознаграждение. Не те, которые за деньги продадут даже некачественный продукт, в котором ничего не смыслят. Нашей компании необходимы люди, которые понимают, что рекламируют, одобрительно относящиеся к концепции компании, смотрящие с ней в одну сторону.

Документы компании, договора:Mother Telegram Technology – официально зарегистрированная в Великобритании компания. Привлечение инвестиционного потока в арбитраж Telegram, сдача терминалов в аренду, разработка программного обеспечения, добыча криптовалют, операции с валютой и выплаты инвесторам – вся деятельность соответствует законодательным нормам страны-регистратора – Великобритании. В других странах деятельность компании не противоречит закону, разрешена, легальна.

В свободном доступе для всех пользователей представлена следующая документация о компании:

• Регистрационное свидетельство;

• Акционерный сертификат;

• Договор аренды локаций с правом выкупа;

• Арендный Договор купли-продажи.

Арбитраж в Telegram Bot:Торговля @motherwalletbot

В режиме арбитражной торговле вы сможете зарабатывать от 15% до 25% в месяц в зависимости от числа сделок и оборота торгового рынка криптовалют.

Вам необходимо будет настроить торговый спред (разницу в %) между курсом биткоина и вашей прибылью. Если вы указываете 1% вы будете получать с 1 сделки 101% от текущего баланса по курсу в BTC.

В боте всегда можно купить биткоин по рыночному курсу от +3%, покупателей много, задача агентов стоит таким образом чтобы конвертировать разницу в момент сделки закупкой у другого поставщика с розницой от 4 до 15%, а прибыль распределить между инвестором-агентом-сервисом. Минимальный порог для открытия бота составляет - 0.25 BTC

Рекомендуем указывать платежную систему для получения средств - Bitcoin , если вы хотите едино разовую сделку то тогда укажите систему куда бы вы хотели получить денежные средства.