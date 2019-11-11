Отправлено Сегодня, 16:32

Здравствуйте. Я Елена Глухова.

Трафик - наше всё! И трафика много не бывает.

Только за словами трафик, лиды, заявки стоят живые люди.

Недавно в одном бизнес чате прочитала желание одного человека. Я хочу написать объявление и всё, люди пусть

читают и приходят, а я буду заниматься своей работой ( он что-то по дереву делал и очень хорошо. работы супер).

Вы же не такие? Вы же понимаете, что возможности интернета огромные.

Но ВЫ как личность, как даже самая совершенная личность, просто небольшая капля в этом океане людей.

И чтобы Вас заметили, надо о себе заявить. До интернета - это ещё называлось "наследить", в хорошем

смысле слова. От сюда пакетики-маечки в магазинах, ручки на память, календарики.

Я знаю всё про бесплатный трафик, но это долгий путь.

Поэтому я предлагаю для тех, кто ведет онлайн школы и продаёт свои услуги через вебинары и автовебинары,

услугу по привлечению трафика.

Оплата за регистрацию.

P/S. Почему я начала, что трафик - это живые люди? И вспомнила про человека из бизнес чата?

Потому-что люди живые. Нельзя просто сидеть и ждать. Я не обещаю волшебства - уже вчера приведу Вам людей.

Но если Вы хотите продавать и зарабатывать, помните, трафика много не бывает)).

Да, если Вы не привлекаете трафик, значит Ваш конкурент его берет себе. Конкурентов очень много.

Рынок сбыта ограничен.

В приоритете те, кто планирует работать в долгую.

Пишите, пожалуйста, на почту glu40va@yandex.ru

с ув. Елена .