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Трафик - наше всё.

Автор темы ЕЛЕНА 11111111, Сегодня, 16:32

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#1 ЕЛЕНА 11111111

ЕЛЕНА 11111111

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Отправлено Сегодня, 16:32

Здравствуйте. Я Елена Глухова.

 

Трафик - наше всё! И трафика много не бывает.

 

Только за словами трафик, лиды, заявки стоят живые люди. 

 

Недавно в одном  бизнес чате прочитала желание одного человека. Я хочу написать объявление и всё,  люди пусть

  читают и приходят, а я буду заниматься своей работой ( он что-то по дереву делал и очень хорошо. работы супер). 

 

Вы же не такие? Вы же понимаете, что возможности интернета огромные. 

Но ВЫ как личность, как даже самая совершенная личность, просто небольшая капля в этом океане людей.

 

И чтобы Вас заметили, надо о себе заявить. До интернета - это ещё называлось "наследить", в хорошем

смысле слова. От сюда пакетики-маечки в магазинах, ручки на память, календарики.

 

Я знаю всё про бесплатный трафик, но это долгий путь.

 

Поэтому я предлагаю для тех, кто ведет онлайн школы и  продаёт свои услуги через вебинары и автовебинары,

услугу по привлечению трафика.

Оплата за регистрацию.

 

P/S.  Почему я начала, что трафик - это живые люди? И вспомнила про человека из бизнес чата?

 

Потому-что люди живые. Нельзя просто сидеть и ждать.  Я не обещаю волшебства - уже вчера приведу Вам людей. 

Но если Вы хотите продавать и зарабатывать, помните,  трафика много не бывает)).

 

Да, если Вы не привлекаете трафик, значит Ваш конкурент его берет себе. Конкурентов очень много.

Рынок сбыта ограничен.

 

В приоритете те, кто планирует работать в долгую.

 

Пишите, пожалуйста,  на почту   glu40va@yandex.ru

с ув. Елена .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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