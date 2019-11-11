Здравствуйте. Я Елена Глухова.
Трафик - наше всё! И трафика много не бывает.
Только за словами трафик, лиды, заявки стоят живые люди.
Недавно в одном бизнес чате прочитала желание одного человека. Я хочу написать объявление и всё, люди пусть
читают и приходят, а я буду заниматься своей работой ( он что-то по дереву делал и очень хорошо. работы супер).
Вы же не такие? Вы же понимаете, что возможности интернета огромные.
Но ВЫ как личность, как даже самая совершенная личность, просто небольшая капля в этом океане людей.
И чтобы Вас заметили, надо о себе заявить. До интернета - это ещё называлось "наследить", в хорошем
смысле слова. От сюда пакетики-маечки в магазинах, ручки на память, календарики.
Я знаю всё про бесплатный трафик, но это долгий путь.
Поэтому я предлагаю для тех, кто ведет онлайн школы и продаёт свои услуги через вебинары и автовебинары,
услугу по привлечению трафика.
Оплата за регистрацию.
P/S. Почему я начала, что трафик - это живые люди? И вспомнила про человека из бизнес чата?
Потому-что люди живые. Нельзя просто сидеть и ждать. Я не обещаю волшебства - уже вчера приведу Вам людей.
Но если Вы хотите продавать и зарабатывать, помните, трафика много не бывает)).
Да, если Вы не привлекаете трафик, значит Ваш конкурент его берет себе. Конкурентов очень много.
Рынок сбыта ограничен.
В приоритете те, кто планирует работать в долгую.
Пишите, пожалуйста, на почту glu40va@yandex.ru
с ув. Елена .