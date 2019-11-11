Ссылки, которые выводят в ТОП

Отправлено Сегодня, 13:45

Команда из 2-х человек с высшим образованием в нише права и компьютерной

инженерии - КПД 99%. Практикуем на рынке digital - 5 лет из которых 4 года связанны с

SEO, и 3 непосредственно с ликнбилдингом.

Специализация - англоязычный бурж сегмент. Также выполнили 30+ проектов на

немецком, испанском, итальянском и других языках, включая китайский. Конечно СНГ

рынок гораздо проще, поэтому с ним проблем нет.

В нашем арсенале:

7 платных программ для линкбилдинка;

Подписки на топовые сервисы мониторинга - Ahrefs, Semrush, Checktrust и .тд;

Редкий и дорогой инструмент - прямые руки и знания ниши.

Работаем на экспертном уровне по таким направлениям:

1. Outreach - строим и поддерживаем связи с веб-мастерами и на договорной или

платной основе публикуем статьи с ссылками - от 50$;

2. Профиля - использование собственной базы для вывода целевых или Tier 2 страниц в

ТОП - от 10$ за 50 штук;

3. Web 2.0 - публикация отдельных постов или создание сетки со сложной иерархией для

прокачки ключевиков или нагнетания трафика - от 10$ за 5 штук;

4. Crowd-marketing (форумы, комментарии) - ссылочное продвижение, репутационный

маркетинг, привлечение ЦА или комбинация этих стратегий - от 10$ за 5 штук;

5. Guestposting - публикация статей на собственных сайтах, площадках другой и подбор

сайтов по критериям клиента - от 10$ за статью;

6. Распространение пресс-релиза - публикация пресс релиза на новостных порталах,

начиная районными и городскими изданиями и вплоть до The NY, Times и Google News -

от 250$;

7. Распространение инфографики - популяризируем инфографику через сервисы

фотостоков и соц.сети. Репост картинок в сети - самый вирусный контент после видео в

2019 - от 15$;

8. Scholarship - получаем ссылки через стипендиальные программы - по

договоренности;

9. Социальные закладки - если у бизнеса нет социальных сетей, мир не знает о бизнесе -

от 10$;

10. Вики ресурсы - трастовые ссылки, как для людей, так и для поисковиков - от 10$ за 10

штук;

11. Внешняя и внутренняя оптимизация - наводим порядок на сайте с метаданными,

перелинковкой, распределением весов. Чистим внешние токсичные ссылки, строим

правильные связи - по договоренности;

12. Проработка ссылочного плана на срок от месяца до года - четкий план продвижения

это 50% успеха. Наш план- 70% - по договоренности.

Ежемесячно реинвестируем 30% дохода в обучающие курсы, посещение конференций и

получение новых навыков без которых нельзя оставаться Топовыми линкбилдерами.

Выполнили за последний год более 1500 базовых заказов и 70+ проектных работ

(клиенты для которых создавались планы продвижения с бюджетами от 300$ до 3000$ за

проект).

Не срываем сроки, у нас не рожают кошки и не пропадает интернет. Даем Гарантию на

работу от 1 месяца до года. Подберем подходящий способ оплаты и пойдем на встречу

адекватным клиентам.

Пишите нам - для связи:

Telegram @dr_king_artur или @Kolesnik_tg

Skype artur_vladimirovich1993 или tyshka777

Будем рады сотрудничеству!