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Ссылки, которые выводят в ТОП

Автор темы kingartur, Сегодня, 13:45

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#1 kingartur

kingartur

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Обычный

Отправлено Сегодня, 13:45

Команда из 2-х человек с высшим образованием в нише права и компьютерной
инженерии - КПД 99%. Практикуем на рынке digital - 5 лет из которых 4 года связанны с
SEO, и 3 непосредственно с ликнбилдингом.
 
Специализация - англоязычный бурж сегмент. Также выполнили 30+ проектов на
немецком, испанском, итальянском и других языках, включая китайский. Конечно СНГ
рынок гораздо проще, поэтому с ним проблем нет.
 
В нашем арсенале:
  • 7 платных программ для линкбилдинка;
  • Подписки на топовые сервисы мониторинга - Ahrefs, Semrush, Checktrust и .тд;
  • Редкий и дорогой инструмент - прямые руки и знания ниши.
 
Работаем на экспертном уровне по таким направлениям:
 
1.  Outreach - строим и поддерживаем связи с веб-мастерами и на договорной или
платной основе публикуем статьи с ссылками - от 50$; 
 
2.  Профиля - использование собственной базы для вывода целевых или Tier 2 страниц в
ТОП - от 10$ за 50 штук;
 
3.  Web 2.0 - публикация отдельных постов или создание сетки со сложной иерархией для
прокачки ключевиков или нагнетания трафика - от 10$ за 5 штук;
 
4.  Crowd-marketing (форумы, комментарии) - ссылочное продвижение, репутационный
маркетинг, привлечение ЦА или комбинация этих стратегий - от 10$ за 5 штук;
 
5.  Guestposting - публикация статей на собственных сайтах, площадках другой и подбор
сайтов по критериям клиента - от 10$ за статью;
 
6.  Распространение пресс-релиза - публикация пресс релиза на новостных порталах,
начиная районными и городскими изданиями и вплоть до The NY, Times и Google News -
 от 250$;
 
7.  Распространение инфографики - популяризируем инфографику через сервисы
фотостоков и соц.сети. Репост картинок в сети - самый вирусный контент после видео в
2019 - от 15$;
 
8.  Scholarship - получаем ссылки через стипендиальные программы - по
договоренности; 
 
9.  Социальные закладки - если у бизнеса нет социальных сетей, мир не знает о бизнесе -
 от 10$;
 
10. Вики ресурсы - трастовые ссылки, как для людей, так и для поисковиков - от 10$ за 10
штук;
 
11. Внешняя и внутренняя оптимизация - наводим порядок на сайте с метаданными,
перелинковкой, распределением весов. Чистим внешние токсичные ссылки, строим
правильные связи - по договоренности;
 
12. Проработка ссылочного плана на срок от месяца до года - четкий план продвижения
это 50% успеха. Наш план- 70% - по договоренности.
 
Ежемесячно реинвестируем 30% дохода в обучающие курсы, посещение конференций и
получение новых навыков без которых нельзя оставаться Топовыми линкбилдерами.
Выполнили за последний год более 1500 базовых заказов и 70+ проектных работ
(клиенты для которых создавались планы продвижения с бюджетами от 300$ до 3000$ за
проект).
 
Что говорят клиенты: https://kwork.ru/user/king_artur 
 
Не срываем сроки, у нас не рожают кошки и не пропадает интернет. Даем Гарантию на
работу от 1 месяца до года. Подберем подходящий способ оплаты и пойдем на встречу
адекватным клиентам.
 
Пишите нам - для связи:
Telegram @dr_king_artur или @Kolesnik_tg
Skype artur_vladimirovich1993 или tyshka777
Будем рады сотрудничеству!

 


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