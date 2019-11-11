Ссылки, которые выводят в ТОП

Команда из 2-х человек с высшим образованием в нише права и компьютерной
инженерии - КПД 99%. Практикуем на рынке digital - 5 лет из которых 4 года связанны с
SEO, и 3 непосредственно с ликнбилдингом.
Специализация - англоязычный бурж сегмент. Также выполнили 30+ проектов на
немецком, испанском, итальянском и других языках, включая китайский. Конечно СНГ
рынок гораздо проще, поэтому с ним проблем нет.
В нашем арсенале:
- 7 платных программ для линкбилдинка;
- Подписки на топовые сервисы мониторинга - Ahrefs, Semrush, Checktrust и .тд;
- Редкий и дорогой инструмент - прямые руки и знания ниши.
Работаем на экспертном уровне по таким направлениям:
1. Outreach - строим и поддерживаем связи с веб-мастерами и на договорной или
платной основе публикуем статьи с ссылками - от 50$;
2. Профиля - использование собственной базы для вывода целевых или Tier 2 страниц в
ТОП - от 10$ за 50 штук;
3. Web 2.0 - публикация отдельных постов или создание сетки со сложной иерархией для
прокачки ключевиков или нагнетания трафика - от 10$ за 5 штук;
4. Crowd-marketing (форумы, комментарии) - ссылочное продвижение, репутационный
маркетинг, привлечение ЦА или комбинация этих стратегий - от 10$ за 5 штук;
5. Guestposting - публикация статей на собственных сайтах, площадках другой и подбор
сайтов по критериям клиента - от 10$ за статью;
6. Распространение пресс-релиза - публикация пресс релиза на новостных порталах,
начиная районными и городскими изданиями и вплоть до The NY, Times и Google News -
от 250$;
7. Распространение инфографики - популяризируем инфографику через сервисы
фотостоков и соц.сети. Репост картинок в сети - самый вирусный контент после видео в
2019 - от 15$;
8. Scholarship - получаем ссылки через стипендиальные программы - по
договоренности;
9. Социальные закладки - если у бизнеса нет социальных сетей, мир не знает о бизнесе -
от 10$;
10. Вики ресурсы - трастовые ссылки, как для людей, так и для поисковиков - от 10$ за 10
штук;
11. Внешняя и внутренняя оптимизация - наводим порядок на сайте с метаданными,
перелинковкой, распределением весов. Чистим внешние токсичные ссылки, строим
правильные связи - по договоренности;
12. Проработка ссылочного плана на срок от месяца до года - четкий план продвижения
это 50% успеха. Наш план- 70% - по договоренности.
Ежемесячно реинвестируем 30% дохода в обучающие курсы, посещение конференций и
получение новых навыков без которых нельзя оставаться Топовыми линкбилдерами.
Выполнили за последний год более 1500 базовых заказов и 70+ проектных работ
(клиенты для которых создавались планы продвижения с бюджетами от 300$ до 3000$ за
проект).
Что говорят клиенты: https://kwork.ru/user/king_artur
Не срываем сроки, у нас не рожают кошки и не пропадает интернет. Даем Гарантию на
работу от 1 месяца до года. Подберем подходящий способ оплаты и пойдем на встречу
адекватным клиентам.
Пишите нам - для связи:
Telegram @dr_king_artur или @Kolesnik_tg
Skype artur_vladimirovich1993 или tyshka777
Наш сайт - https://kingarturlinks.com
Будем рады сотрудничеству!