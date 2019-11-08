Удобный кабинет и эффективные промо-материалы у ADBID.BIZ

Отправлено Сегодня, 10:33

Что может быть лучше, чем сочетание выгодных и прозрачных условий работы, заботы о партнёрах и увесистой пачки конвертящих офферов?

В Adbid.biz всё это есть, вебмастера находят не только всестороннюю поддержку, но и по-настоящему европейский подход к работе, обходительный и профессиональный. Никаких задержек с выплатами, никакого шейва — мы работаем по-честному.

Преимущества Adbid.biz

● Множество эксклюзивных офферов с отличным конвертом и высокими ставками.

● Быстрое подключение новых офферов по запросу, в течение нескольких дней. Просто напишите в саппорт!

● Дружелюбная, квалифицированная и неизменно лояльная техподдержка 24/7.

● Выплаты два раза в неделю. Для проверенных партнёров возможен индивидуальный график выплат по согласованию.

● Возможность получить бюджет на оборот. Если вы успешно работаете, но у вас нет финансов для масштабирования, напишите нам, и мы постараемся выделить вам необходимый для работы бюджет.

● Нереально огромный охват. Добавляем офферы по всем гео и всем вертикалям без исключения!

● Приватные офферы с высокими ставками!

Выплаты Adbid.biz

В CPA-сети Adbid вознаграждение выплачивается дважды в неделю, без задержек и холдов.

Приводите много качественного трафика? Мы с удовольствием пойдём навстречу и предоставим вам досрочные выплаты.

Выводить деньги можно на кошельки во всех популярных платёжных системах.