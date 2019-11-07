Заработок с BigBangram: Доход от партнерской программы 35%. Обновления

Отправлено Сегодня, 11:22

Мы предлагаем заработок от партнерской программы BigBangram в размере 35% на все модули

Зарабатывайте больше с новыми модулями BigBangram!

Предложение действует до 31 декабря 2019 года

Обновления BigBangram. Что нового?

“Горячие Клиенты”

С помощью модуля "горячие клиенты" вы сможете отслеживать новые публикации с заданными хэштегами, ключевыми словами и местоположениями в режиме реального времени. Когда пользователь публикует сообщение с хэштегом по вашей теме или находится рядом с локацией вашего бизнеса, вы можете сразу связаться с ним/ней и конвертировать его в своего клиента!

Система взаимодействует с вашими потенциальными клиентами:

Лайкает посты

Пишет комментарии

Отвечает в Директ

Копирует интересные публикации в модуль отложенного постинга

Продвижение TikTok

Модуль позволяет автоматически продвигать любой TikTok аккаунт. Вы можете ввести имена аккаунтов тех пользователей, с которых хотите привлечь подписчиков на свой аккаунт. Это может быть популярный аккаунт знаменитости, вашего конкурента, блогера, любой профиль, который имеет вашу целевую аудиторию. Кроме того, вы можете добавить хэштег по владельцем аккаунтов и их подписчикам. В это же время, система будет лайкать, подписываться и комментировать аккаунты потенциальной аудитории.

Система взаимодействует с вашими потенциальными подписчиками:

Лайкает посты

Следит за активными пользователями.

Пишет комментарии.

Описание Всех Доступных Модулей BigBangram

Как стать партнером?

Получите ссылку на свою партнерскую программу, написав на электронную почту support@bigbangram.com; Вставьте ссылку в своем блоге, аккаунте Instagram или любом другом сайте, на котором вы зарегистрированы; Если пользователь зарегистрирует учетную запись Ingramer по вашей партнерской ссылке, вы получите 35% от его оплаты за услуги BigBangram модуля.

Если вы привлечете большое количество новых клиентов, вы сможете получать до 50% партнерской комиссии.

Детали Партнерской Программы





















Мы предлагаем заработок от партнерской программы BigBangram в размере 35% на все модули

Зарабатывайте больше с новыми модулями BigBangram!

Предложение действует до 31 декабря 2019 года

Обновления BigBangram. Что нового?

“Горячие Клиенты”

С помощью модуля "горячие клиенты" вы сможете отслеживать новые публикации с заданными хэштегами, ключевыми словами и местоположениями в режиме реального времени. Когда пользователь публикует сообщение с хэштегом по вашей теме или находится рядом с локацией вашего бизнеса, вы можете сразу связаться с ним/ней и конвертировать его в своего клиента!

Система взаимодействует с вашими потенциальными клиентами:

Лайкает посты

Пишет комментарии

Отвечает в Директ

Копирует интересные публикации в модуль отложенного постинга

Продвижение TikTok

Модуль позволяет автоматически продвигать любой TikTok аккаунт. Вы можете ввести имена аккаунтов тех пользователей, с которых хотите привлечь подписчиков на свой аккаунт. Это может быть популярный аккаунт знаменитости, вашего конкурента, блогера, любой профиль, который имеет вашу целевую аудиторию. Кроме того, вы можете добавить хэштег по владельцем аккаунтов и их подписчикам. В это же время, система будет лайкать, подписываться и комментировать аккаунты потенциальной аудитории.

Система взаимодействует с вашими потенциальными подписчиками:

Лайкает посты

Следит за активными пользователями.

Пишет комментарии.

Описание Всех Доступных Модулей BigBangram

Как стать партнером?

1. Получите ссылку на свою партнерскую программу, написав на электронную почту support@bigbangram.com;

2. Вставьте ссылку в своем блоге, аккаунте Instagram или любом другом сайте, на котором вы зарегистрированы;

3. Если пользователь зарегистрирует учетную запись Ingramer по вашей партнерской ссылке, вы получите 35% от его оплаты за услуги BigBangram модуля.

Если вы привлечете большое количество новых клиентов, вы сможете получать до 50% партнерской комиссии.

Детали Партнерской Программы