Если вы закроете эти возражения, то сможете лучше продавать!

Это, пожалуй, главный фактор, который не даёт ваших клиентам купить продукт. Вы должны позаботиться о нём в первую очередь. Конечно, если у товара или услуги нет более важного фактора возражения к покупке.

Как же закрыть это возражение?

Дать скидку или устроить какую-то акцию на товар или услугу. Показать, что товар окупит себя в ближайшие сроки. Дать гарантию возврата средств, если что-то пойдёт не так.

Не доверие

Человек элементарно может не верить вам. Дело может быть в разных причинах. Может быть вы слишком давите на него, может быть он просто не верит, что товар решит его проблемы.

Закрываются подобные возражения по-разному.

Можно приложить отзывы других клиентов, показать эффективность товара, добавить немного юмора. (последний пункт нужен тогда, когда вы хотите смягчить текст)

Не подходит именно мне

Этот фактор закрывать сложно. Дело в том, что люди могут думать, что ваш товар может не подходить им. Хотя он подходит абсолютно всем другим людям.

Человек думает: "Вот я буду мучатся с настройками, у меня не получится" или "Вот им всем подошло, а у меня персонал другой, они не смогут работать с этой программой, это слишком рискованно" .

Дайте ему гарантии успеха, раз он так сомневается. Например, что вашу программу легко установить, приложите краткий инструктаж, а лучше покажите всё на собственном опыте.