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Если вы закроете эти возражения, то сможете лучше продавать!

Автор темы Сергей Старинов, Сегодня, 04:39

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#1 Сергей Старинов

Сергей Старинов

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Отправлено Сегодня, 04:39

Здравствуйте! Вы знали что возражений у ваших клиентов может быть огромное количество. Но практически везде они одни и те же. Что же это за возражения и как с ними бороться? Давайте разбираться прямо сейчас!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слишком дорого
Это, пожалуй, главный фактор, который не даёт ваших клиентам купить продукт. Вы должны позаботиться о нём в первую очередь. Конечно, если у товара или услуги нет более важного фактора возражения к покупке.
Как же закрыть это возражение?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Дать скидку или устроить какую-то акцию на товар или услугу.
  2. Показать, что товар окупит себя в ближайшие сроки.
  3. Дать гарантию возврата средств, если что-то пойдёт не так.
Не доверие
Человек элементарно может не верить вам. Дело может быть в разных причинах. Может быть вы слишком давите на него, может быть он просто не верит, что товар решит его проблемы.
Закрываются подобные возражения по-разному.
Можно приложить отзывы других клиентов, показать эффективность товара, добавить немного юмора. (последний пункт нужен тогда, когда вы хотите смягчить текст)
Не подходит именно мне
Этот фактор закрывать сложно. Дело в том, что люди могут думать, что ваш товар может не подходить им. Хотя он подходит абсолютно всем другим людям.
Человек думает: "Вот я буду мучатся с настройками, у меня не получится" или "Вот им всем подошло, а у меня персонал другой, они не смогут работать с этой программой, это слишком рискованно".
Дайте ему гарантии успеха, раз он так сомневается. Например, что вашу программу легко установить, приложите краткий инструктаж, а лучше покажите всё на собственном опыте.
Эти 3 причины встречаются наиболее часто. Именно их и нужно закрывать в продающих или рекламных текстах. Удачи вам)

 

 

 

 
 

 


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