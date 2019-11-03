Ответь на эти 3 вопроса и ты продаж всё что угодно!

Здравствуйте! На связи снова я, тот кто попытается рассказать вам, как лучше продавать товары или услуги в сети ИНТЕРНЕТ. Если вы читали книги по копирайтингу, маркетингу, SMM и прочему, то вы наверняка сталкивались с тем, о чём сейчас пойдёт речь.
Я предлагаю вам ответить на 3 вопроса, прежде чем написать продающий текст, который заставит людей взять свои кошельки и достать оттуда с трудом заработанные деньги.
Начнём же!
Кто ЦА
Целевая аудитория - это самый важный вопрос, на который вы должны знать ответ.
Представьте такую картину - вы написали отличное продающее письмо про новейший телефон от SAMSUNG и разослали его людям пожилого возраста, которым он и даром не нужен.
Отлично! Заказчик не доволен, вы не получили своих денег + ко всему этому вы потратили свои нервы и деньги.
Ответ на вопрос по целевой аудитории очень прост, и зачастую он должен исходить от заказчика!
- Пол.
- Возраст.
- Род деятельности.
Этого будет вполне достаточно. Идём дальше!
Многие новички в копирайтинге, маркетинге и пр. путают понятия пользы и характеристики.
Например!
Они могут описывать, что у машины 400 лошадиных сил со стороны полезности для потенциального клиента. Но лошадиные силы - это всего лишь характеристика. Также не стоит путать пользу с весом, цветом, кг.
Может быть товар слишком дорого стоит? Тогда дайте людям скидку! Может быть у потенциальных клиентов есть сомнения или скепсис? Тогда подарите им пробный период!
Вы понимаете к чему я клоню? Вы должны заранее продумать, какие вопросы по поводу вашего товара или услуги могут возникнуть у ЦА.
Вот и всё. Это 3 основных правила, которыми вы должны руководствоваться при написании продающих текстов. Если вы с чем-то не согласны, то я с радостью выслушаю всё в комментариях!