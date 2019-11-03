Отключен JavaScript У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.



Ответь на эти 3 вопроса и ты продаж всё что угодно!

Авторизуйтесь для ответа в теме

В этой теме нет ответов

Сергей Старинов Ученик

Пользователи



13 сообщений 0

Обычный Отправлено Сегодня, 04:54 Здравствуйте! На связи снова я, тот кто попытается рассказать вам, как лучше продавать товары или услуги в сети ИНТЕРНЕТ. Если вы читали книги по копирайтингу, маркетингу, SMM и прочему, то вы наверняка сталкивались с тем, о чём сейчас пойдёт речь. Я предлагаю вам ответить на 3 вопроса, прежде чем написать продающий текст, который заставит людей взять свои кошельки и достать оттуда с трудом заработанные деньги. Начнём же! Кто ЦА Целевая аудитория - это самый важный вопрос, на который вы должны знать ответ. Представьте такую картину - вы написали отличное продающее письмо про новейший телефон от SAMSUNG и разослали его людям пожилого возраста, которым он и даром не нужен. Отлично! Заказчик не доволен, вы не получили своих денег + ко всему этому вы потратили свои нервы и деньги. Ответ на вопрос по целевой аудитории очень прост, и зачастую он должен исходить от заказчика! Пол. Возраст. Род деятельности. Этого будет вполне достаточно. Идём дальше! Польза Многие новички в копирайтинге, маркетинге и пр. путают понятия пользы и характеристики. Например! Они могут описывать, что у машины 400 лошадиных сил со стороны полезности для потенциального клиента. Но лошадиные силы - это всего лишь характеристика. Также не стоит путать пользу с весом, цветом, кг. Почему не покупают? Может быть товар слишком дорого стоит? Тогда дайте людям скидку! Может быть у потенциальных клиентов есть сомнения или скепсис? Тогда подарите им пробный период! Вы понимаете к чему я клоню? Вы должны заранее продумать, какие вопросы по поводу вашего товара или услуги могут возникнуть у ЦА. Вот и всё. Это 3 основных правила, которыми вы должны руководствоваться при написании продающих текстов. Если вы с чем-то не согласны, то я с радостью выслушаю всё в комментариях!

0 Наверх На правах рекламы



Обратно в Общие моменты инфобизнеса

Количество пользователей, читающих эту тему: 1 1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Сергей Старинов