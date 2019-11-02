AdsGen - генератор объявлений для Яндекс Директ и Google Ads

Отправлено Сегодня, 14:49

AdsGen

Программа для автоматизации создания объявлений для Яндекс Директ и Google AdWords.

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Не смотря на то, что видео записаны на более ранние версии, генерация объявлений производится по актуальным требованиям и форматам сетей Google AdWords и Яндекс Директ.

AdsGen - ускоряет процесс написания объявлений для Директ и AdWords, экономя Ваше время на создание рекламных кампаний.

Для начала создания объявлений вставьте ключевые фразы, напишите продающие добавки, настройте программу и запустите генерацию. Заголовки и тексты объявлений будут сгенерированы исходя из настроек программы и введённых данных максимально полно, при этом соблюдая ограничительные рамки на размер текста.

Для избежания попадания в заголовки объявлений длинных ключевых фраз вы можете воспользоваться окном "ключевые фразы для текстов объявлений" для изменения списка фраз, которые будут использованы для создания текстов объявлений. Так же вы можете указать в настройках программы заголовок по умолчанию, который будет заменять собой длинные ключевые фразы. Ещё вы можете сделать перенос части ключевой фразы сверх лимита из заголовков в описание, отображаемую ссылку / путь.

Вы можете производить массовую замену готовых текстов объявлений (заголовков и описаний) всех текстов объявлений или только превысивших допустимое кол-во символов.

Настройки программы

Поля объявлений формируются по шаблону. Шаблоны заполняются макросами, на усмотрение пользователя.

Генерация регистра заголовков и текстов объявлений: (настраивается произвольно шаблоном)

С первой заглавной буквы.

С первой заглавной буквы (только ключ).

С заглавной буквы каждого слова.

В нижнем регистре.



Возможности:

Обработка списка ключевых фраз

Обработка списка ключевых фраз для текстов объявлений

Генератор текстов (можете составлять базовые ключевые фразы или тексты для объявлений)

Массовая обработка ключевых фраз списками

Генерация объявлений для Яндекс Директ

Генерация объявлений для Google AdWords

Парсинг текстов объявлений конкурентов



Создаются:

Заголовки объявлений

Описания объявлений

Ссылка объявления (подстановка ключа / создание UTM меток)

Отображаемая ссылка (из ключа / или заданного текста)

Быстрые ссылки (Заголовки, описания, адреса)

Уточнения

Метки (слова из ключевой фразы)

Генератор текстов

Форма состоит из пяти заполняемых полей, из которые происходит компоновка текста. Галочкой над каждым полем вы можете отключать или включать использование поля для генерации. При использовании пробела в строке одного из полей, вы можете пропустить это поле.



Обработка списка ключевых фраз:

Удаление дублей

Удаление минус слов

Удаление спецсимволов

Удаление ключевых фраз по стоп-словам

Простановка оператора «+» перед предлогами или перед всеми словами

Удаление статистики WordStat из списка ключевых фраз

Обработка ключевых фраз операторами

Работа с операторами:

!ключевая !фраза

"ключевая фраза"

"!ключевая !фраза"

[ключевая фраза]



Обработка списка ключевых фраз для текстов объявлений:

Выделение текстов ключевых фраз превысивших лимиты на заголовок Яндекс Директ или Google AdWords

Перемещение текста в строке

Поднятие регистра (массовая обработка списками)

Массовая замена по шаблону

Списки:

Точное вхождение в ключи - список слов в нужном регистре, который содержит в себе точное совпадение слов в ключевых фразах

Частичное вхождение в ключи - список слов в нужном регистре, который содержит в себе частичное вхождение к слова или фразы ключей

Замена в объявлениях - список шаблонов для быстрой замены текста

Вопросы - список вопросительных слов, при наличии одного слова из списка влияет на макросы {.?} или {!?} в шаблоне. Используется для вставки знаков препинания



Количество объявлений:

Генерация одного объявления на один ключ.

Генерация групп объявлений (кол-во объявлений на группу указывается в настройках).

Возможность замены в ключевых фразах.

Возможность замены текста в объявлениях, в заголовке и тексте.



Выгрузка готовых объявлений:

Яндекс Директ - в XLS, CSV файлы и через буфер обмена

Google AdWords - в CSV файл и через буфер обмена (пошаговая выгрузка)

Дополнительно:

Обновления и доработки функционала по пожеланиям пользователей

Поддержка операционных систем: Windows Vista и выше.

Если у вас появятся пожелания или вопросы, будем рады видеть вас в нашем сообществе: https://vk.com/es_adsgen

Вы можете ознакомиться с демонстрационной версией.

Сайт приложения: https://gearsoft.ru/adsgen