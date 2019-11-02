Инструмент для анализа конкурентов в Яндекс Директ

Отправлено Сегодня, 14:15

AdsOfComp предназначен в первую очередь для повышения качества и эффективности вашей рекламы.

Покажет объявления ваших конкурентов и произведёт их анализ. Покажет уникальность объявлений, наличие дополнений в текстах, наличие расширений, их позиции, их релевантность. Все необходимые критерии для анализа качества объявлений. Опираясь на эти данные вы выявите сильных конкурентов и сможете использовать их наработки и фишки в своих рекламных кампаниях.

Кроме того, вы сможете сравнить свои существующие кампании с вашими прямыми конкурентами и увидеть свои сильные и слабые стороны. А так же вы получите приятный бонус от повышения качества своей рекламы в виде снижения цены за клик.

Поддержка операционных систем: Windows Vista и выше.

Если у вас появятся пожелания или вопросы, будем рады видеть вас в нашем сообществе: https://vk.com/gs_adsofcomp

Вы можете ознакомиться с демонстрационной версией.

Сайт приложения: https://gearsoft.ru/adsofcomp