Самая прогрессивная партнерская программа в эссейной нише Edu-Money!

Вау!!! Нам почти 4 года в образовательной нише. Меняем ваш студенческий трафик на наши $.
Топ ГЕО
Принимаем англоязычный трафик, но лучше всего конвертятся те страны, в которых этот язык является первым-вторым по значимости.
Средний чек: варьируется в диапазоне 80-120$, спектр предлагаемых работ обширен от обычного типа пейперов (эссе, рисерчи, курсовые), до диссертаций, которые, в среднем, содержат от 30 стр и более.
Конверсия в продажу по нашим сайтам: 5-12% в зависимости от продажника (целевой поисковый траф, PPC, SMM, баннеры и площадки с целевой аудиторией);
LTV (или пожизненная стоимость клиента): 450-600 USD (на 5-12 заказах). Куки хранятся вечно;
Аналитика: в личном кабинете вы можете отслеживать статистику трафика, конверсий и постбэков;
Отвечаем за качество работ: рефанды - это наша забота, ваш процент остается у вас;
Саппорт партнеров:
Мы делимся с партнерами всем, что знаем о рынке. Вы можете рассчитывать на нашу обратную связь, мы сделаем всё, что в наших силах. За время работы нашего проекта у нас собрались практические знания, которыми мы с радостью делимся. Мы предоставим вам: релевантные вашему трафику ключевики, различные промо материалы, помощь в настройке рекламных кампаний - всё что вам пригодится для продуктивной работы с нашей ПП.
В вашем личном кабинете вы увидите
В качестве промо-материалов мы предоставляем:
*WP шаблоны
*баннера и виджеты
*семантику
*актуальную информация по нише и клиенту
*скидочные купоны
*реферальная ссылка
Мы поощряем ваш рост!!!
CPL - прекрасный выбор для тех вебмастеров, кто не любит долго ждать, когда же его инвестиции окупятся и для тех, кто имеет проблемы точного просчета своего ROI в нише эссе, у нас вы получаете от 10$ за лид.
5 уникальных офферов с разнообразными ГЕО
Skype: edu-money
Telegram: @edumoney
ICQ: 754647988
Jabber: edu-money@jabber.ru
E-mail: info@edu-money.com
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Сообщение отредактировал EduMoney: Сегодня, 00:44