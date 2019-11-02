Самая прогрессивная партнерская программа в эссейной нише Edu-Money!

Отправлено Сегодня, 00:39

Вау!!! Нам почти 4 года в образовательной нише. Меняем ваш студенческий трафик на наши $.

Топ ГЕО

Принимаем англоязычный трафик, но лучше всего конвертятся те страны, в которых этот язык является первым-вторым по значимости.

Средний чек: варьируется в диапазоне 80-120$, спектр предлагаемых работ обширен от обычного типа пейперов (эссе, рисерчи, курсовые), до диссертаций, которые, в среднем, содержат от 30 стр и более.

Конверсия в продажу по нашим сайтам: 5-12% в зависимости от продажника (целевой поисковый траф, PPC, SMM, баннеры и площадки с целевой аудиторией);

LTV (или пожизненная стоимость клиента): 450-600 USD (на 5-12 заказах). Куки хранятся вечно;

Аналитика: в личном кабинете вы можете отслеживать статистику трафика, конверсий и постбэков;

Отвечаем за качество работ: рефанды - это наша забота, ваш процент остается у вас;

Саппорт партнеров:

Мы делимся с партнерами всем, что знаем о рынке. Вы можете рассчитывать на нашу обратную связь, мы сделаем всё, что в наших силах. За время работы нашего проекта у нас собрались практические знания, которыми мы с радостью делимся. Мы предоставим вам: релевантные вашему трафику ключевики, различные промо материалы, помощь в настройке рекламных кампаний - всё что вам пригодится для продуктивной работы с нашей ПП.

В вашем личном кабинете вы увидите

В качестве промо-материалов мы предоставляем:

*WP шаблоны

*баннера и виджеты

*семантику

*актуальную информация по нише и клиенту

*скидочные купоны

*реферальная ссылка

Мы поощряем ваш рост!!!

CPL - прекрасный выбор для тех вебмастеров, кто не любит долго ждать, когда же его инвестиции окупятся и для тех, кто имеет проблемы точного просчета своего ROI в нише эссе, у нас вы получаете от 10$ за лид.

5 уникальных офферов с разнообразными ГЕО

Skype: edu-money

Telegram: @edumoney

ICQ: 754647988

Jabber: edu-money@jabber.ru

E-mail: info@edu-money.com

Бонус за регистрацию - 35$

Я топовый вебмастер

Сообщение отредактировал EduMoney: Сегодня, 00:44