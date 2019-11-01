Рекламная CPA сеть PUSH.SHOW - прямая монетизация вашего трафика

Привет, форум!
Добро пожаловать в PUSH.SHOW - рекламную push сеть с CPA монетизацией трафика без посредников. Вы получаете вознаграждение за действия, совершенные Вашими подписчиками.
Нативные push уведомления - новый формат рекламы, который напрямую взаимодействует с пользователем. Посетители Вашего сайта, подписываясь на рассылку, буду получать рекламные и новостные материалы, которые наш сервис подберет специально для них.
Все, что нужно - установить специальный код на сайте и получать доход.
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всплывающее браузерное окно не занимает место на сайте и не отвлекает от основного контента
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посетитель сам решает, получать уведомления или нет. Таким образом Вы собираете базу заинтересованных подписчиков
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многоуровневая система анализа интересов аудитории позволяет определить контент, который будет действительно интересен. Благодаря этому подписчики принесут Вам больший доход, не потеряв при этом доверия к ресурсу.
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наш сервис также позволяет Вам самостоятельно делать рассылку. Хотите что-то сообщить подписчикам? Не будем Вас останавливать)
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этот тип рекламы - отличный источник дополнительного дохода. Однако часть наших пользователей уже использует push уведомления в качестве основного способа монетизации трафика. Выбор за Вами)
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Надежных рекламодателей
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Качественную таргетированную рекламу
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Монетизацию без посредников
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Выплаты по запросу
Для арбитражников мы подготовили большой набор LP, который позволит привлекать подписчиков.
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Если остались вопросы - смело задавайте их здесь или пишите сюда:
e-mail: support@push.show
Telegram: @push.show