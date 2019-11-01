Рекламная CPA сеть PUSH.SHOW - прямая монетизация вашего трафика

Отправлено Сегодня, 14:31

Привет, форум!

Добро пожаловать в PUSH.SHOW - рекламную push сеть с CPA монетизацией трафика без посредников. Вы получаете вознаграждение за действия, совершенные Вашими подписчиками.

Нативные push уведомления - новый формат рекламы, который напрямую взаимодействует с пользователем. Посетители Вашего сайта, подписываясь на рассылку, буду получать рекламные и новостные материалы, которые наш сервис подберет специально для них.

Все, что нужно - установить специальный код на сайте и получать доход.

всплывающее браузерное окно не занимает место на сайте и не отвлекает от основного контента

посетитель сам решает, получать уведомления или нет. Таким образом Вы собираете базу заинтересованных подписчиков

многоуровневая система анализа интересов аудитории позволяет определить контент, который будет действительно интересен. Благодаря этому подписчики принесут Вам больший доход, не потеряв при этом доверия к ресурсу.

наш сервис также позволяет Вам самостоятельно делать рассылку. Хотите что-то сообщить подписчикам? Не будем Вас останавливать)

этот тип рекламы - отличный источник дополнительного дохода. Однако часть наших пользователей уже использует push уведомления в качестве основного способа монетизации трафика. Выбор за Вами)

Надежных рекламодателей

Качественную таргетированную рекламу

Монетизацию без посредников

Выплаты по запросу

Для арбитражников мы подготовили большой набор LP, который позволит привлекать подписчиков.

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