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Рекламная CPA сеть PUSH.SHOW - прямая монетизация вашего трафика

Автор темы PushShow, Сегодня, 14:31

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#1 PushShow

PushShow

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Отправлено Сегодня, 14:31

Привет, форум!

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Добро пожаловать в PUSH.SHOW - рекламную push сеть с CPA монетизацией трафика без посредников. Вы получаете вознаграждение за действия, совершенные Вашими подписчиками.

 

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Нативные push уведомления - новый формат рекламы, который напрямую взаимодействует с пользователем. Посетители Вашего сайта, подписываясь на рассылку, буду получать рекламные и новостные материалы, которые наш сервис подберет специально для них. 

Все, что нужно - установить специальный код на сайте и получать доход.

 

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  • всплывающее браузерное окно не занимает место на сайте и не отвлекает от основного контента

  • посетитель сам решает, получать уведомления или нет. Таким образом Вы собираете базу заинтересованных подписчиков

  • многоуровневая система анализа интересов аудитории позволяет определить контент, который будет действительно интересен. Благодаря этому подписчики принесут Вам больший доход, не потеряв при этом доверия к ресурсу.   

  • наш сервис также позволяет Вам самостоятельно делать рассылку. Хотите что-то сообщить подписчикам? Не будем Вас останавливать)

  • этот тип рекламы - отличный источник дополнительного дохода. Однако часть наших пользователей уже использует push уведомления в качестве основного способа монетизации трафика. Выбор за Вами)

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  • Надежных рекламодателей

  • Качественную таргетированную рекламу 

  • Монетизацию без посредников

  • Выплаты по запросу

 

Для арбитражников мы подготовили большой набор LP, который позволит привлекать подписчиков. 

 

Регистрируйтесь прямо сейчас - это просто

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Присоединяйтесь к нам уже сегодня! Вместе профитнее)

Если остались вопросы - смело задавайте их здесь или пишите сюда:

e-mail: support@push.show

Telegram: @push.show

 

 

 


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