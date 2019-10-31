Сервис: чистая репутация! предлагаем удаление компромата, страниц, нег

Интернет является прекрасной ареной для развития собственного бизнеса, но вместе с тем, даже самые благие намерения компании могут быть осквернены «мастерами», способными внести огромный поток негативного материала.
Удаление личной информации с интернета позволит возобновить репутацию компании или же физического лица!
Мы предлагаем удалить:
- Новости
- Страницы с сайта
- Выдачу из поисковых систем
- Профили из социальных сетей
- Видео YouTube
- Негативную информацию на форумах
- Персональную информацию на форумах/сайтах
- Удалить телефонные номера из баз
- Социальные сети VK, OK, Instagram и др
- Удалим видео YouTube
Создадим положительную репутацию вашей компании/физ лицу
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- Создадим положительную репутацию вашей компании
- Создадим репутацию физическому или юридическому лицу
- Репутация в поисковых системах Yandex, Google
- Мониторинг положительной репутации в сети
Мы предлагаем Антирепутацию компании, или физ лицу:
- Создадим антирепутацию компании, сервису, физическому лицу
- Создадим информацию в поисковых системах по вашим запросам
- Распространим видео отзывы
- Напишем негативные отзывы на множество площадок
- Распространим информацию в социальных сетях
- А так же произведем , и другие манипуляции - которые в целом создадут негативную картину тому или иному лицу
Сценарий придумаем сами, или же можем выслушать и ваше предложение по антирепутции!
Данную услугу стоит заказывать как комплекс, тогда можно будет увидеть должный результат!
Создадим помехи в работе компании:
- Будем оставлять заявки на сайте на перезвон
- Будем постоянно саморучно звонить, и нести бред. (с разных номеров)
- Каждую минуту с разных IP адресов будем написывать в чат компании
- Будем вызывать курьеров на ложные адреса
- Доведем компанию до нервного состояния!
Не боимся работать вперед, или же через гаранта! форума
Контакты связи
Telegram: @netreputation
почта netreputation@tutanota.com
Jabber netreputation@exploit.im