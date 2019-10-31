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Сервис: чистая репутация! предлагаем удаление компромата, страниц, нег

Автор темы NetReputation1, Сегодня, 15:26

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#1 NetReputation1

NetReputation1

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Отправлено Сегодня, 15:26

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Интернет является прекрасной ареной для развития собственного бизнеса, но вместе с тем, даже самые благие намерения компании могут быть осквернены «мастерами», способными внести огромный поток негативного материала.
Удаление личной информации с интернета позволит возобновить репутацию компании или же физического лица!
 
Мы предлагаем удалить:
 
  • Новости
  • Страницы с сайта
  • Выдачу из поисковых систем
  • Профили из социальных сетей
  • Видео YouTube
  • Негативную информацию на форумах
  • Персональную информацию на форумах/сайтах
  • Удалить телефонные номера из баз
  • Социальные сети VK, OK, Instagram и др
  • Удалим видео YouTube
 
 
 
Создадим положительную репутацию вашей компании/физ лицу
  •  
  • Создадим положительную репутацию вашей компании
  • Создадим репутацию физическому или юридическому лицу
  • Репутация в поисковых системах Yandex, Google
  • Мониторинг положительной репутации в сети
 
Мы предлагаем Антирепутацию компании, или физ лицу:
 
  • Создадим антирепутацию компании, сервису, физическому лицу
  • Создадим информацию в поисковых системах по вашим запросам
  • Распространим видео отзывы
  • Напишем негативные отзывы на множество площадок
  • Распространим информацию в социальных сетях
  • А так же произведем , и другие манипуляции - которые в целом создадут негативную картину тому или иному лицу
 
Сценарий придумаем сами, или же можем выслушать и ваше предложение по антирепутции!
Данную услугу стоит заказывать как комплекс, тогда можно будет увидеть должный результат!
 
Создадим помехи в работе компании:
 
  • Будем оставлять заявки на сайте на перезвон
  • Будем постоянно саморучно звонить, и нести бред. (с разных номеров)
  • Каждую минуту с разных IP адресов будем написывать в чат компании
  • Будем вызывать курьеров на ложные адреса
  • Доведем компанию до нервного состояния!
 
 
Не боимся работать вперед, или же через гаранта! форума
 
Контакты связи
 
Telegram: @netreputation
почта netreputation@tutanota.com
Jabber netreputation@exploit.im

 


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