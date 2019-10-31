Услуги копирайтинга для среднего и малого бизнеса

Приветствую. Зашли в тему, чтобы подыскать достойного копирайтера, для реализации своего проекта? Хорошо. Классных специалистов в нашей профессии много, и я причисляю себя к их числу. Знаю, нескромно, но лучше посмотрите, что я предлагаю.
Моя специализация: Подписные страницы (Landing Page) и КП (Коммерческие предложения)
Ваши прямые выгоды от работы со мной
привлечение клиентов;
повышение конверсии клиентов и увеличение среднего чека;
стимулирование повторных продаж.
Немного о том, как я работаю
- Системный подход. Я знаю для чего нужны тексты и как они должны работать: привлечение, продвижение, продажи и т.д. У каждого конкретного текста своя конкретная задача. И работа копирайтера написать такой текст, который эту задачу решит.
- Сопровождение до результата. Текст — это только инструмент, с помощью которого копирайтер решает задачи бизнеса. Но даже самый потрясающий текст может не сработать или сработать не так, как нужно. Если это происходит я вношу необходимые правки или вовсе все переделываю, пока не будет достигнут необходимый результат. Конечно же, бесплатно.
- Гарантия качества. Я выполню заказ точно в срок и на 100%. Если задержусь — верну деньги и доделаю заказ бесплатно. Идеальное качество и пунктуальность в работе — это часть моей ответственности перед заказчиком.
Цены, на которые стоит ориентироваться
- Подписная страница (прототип) — 5000 рублей.
- Коммерческое предложение (прототип) — 3000 рублей.
Прототип — это макет будущей страницы, который содержит не только текст, но и другие элементы: изображения, кнопки, поля. Это готовое ТЗ для дизайнера и верстальщика, которое в несколько раз ускоряет и облегчает их работу. А чем быстрее работа будет сделана, тем скорее проект будет запущен, верно?
Цены и сроки работы могут меняться в зависимости от сложности и срочности работы.
Способ связи
- a.komolov.copywriter@gmail.com
- ЛС
Предпочтительнее писать на почту. Так я точно не пропущу сообщение.
Примеры работ и не только: sites.google.com/view/copywriting-lab
Если вы не будете абсолютно удовлетворены моей работой, сообщите мне об этом в течение 30 дней, и я сразу же любезно возмещу вам ваши расходы.