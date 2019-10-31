Отправлено Сегодня, 14:17

Услуги копирайтинга для среднего и малого бизнеса с сопровождением до результата

Приветствую. Зашли в тему, чтобы подыскать достойного копирайтера, для реализации своего проекта? Хорошо. Классных специалистов в нашей профессии много, и я причисляю себя к их числу. Знаю, нескромно, но лучше посмотрите, что я предлагаю.

Моя специализация: Подписные страницы (Landing Page) и КП (Коммерческие предложения)

Ваши прямые выгоды от работы со мной

привлечение клиентов;

повышение конверсии клиентов и увеличение среднего чека;

стимулирование повторных продаж.

Немного о том, как я работаю

Системный подход. Я знаю для чего нужны тексты и как они должны работать: привлечение, продвижение, продажи и т.д. У каждого конкретного текста своя конкретная задача. И работа копирайтера написать такой текст, который эту задачу решит. Сопровождение до результата. Текст — это только инструмент, с помощью которого копирайтер решает задачи бизнеса. Но даже самый потрясающий текст может не сработать или сработать не так, как нужно. Если это происходит я вношу необходимые правки или вовсе все переделываю, пока не будет достигнут необходимый результат. Конечно же, бесплатно. Гарантия качества. Я выполню заказ точно в срок и на 100%. Если задержусь — верну деньги и доделаю заказ бесплатно. Идеальное качество и пунктуальность в работе — это часть моей ответственности перед заказчиком.

Цены, на которые стоит ориентироваться

Подписная страница (прототип) — 5000 рублей.

Коммерческое предложение (прототип) — 3000 рублей.

Прототип — это макет будущей страницы, который содержит не только текст, но и другие элементы: изображения, кнопки, поля. Это готовое ТЗ для дизайнера и верстальщика, которое в несколько раз ускоряет и облегчает их работу. А чем быстрее работа будет сделана, тем скорее проект будет запущен, верно?

Цены и сроки работы могут меняться в зависимости от сложности и срочности работы.

Способ связи

a.komolov.copywriter@gmail.com

ЛС

Предпочтительнее писать на почту. Так я точно не пропущу сообщение.

Примеры работ и не только: sites.google.com/view/copywriting-lab





Если вы не будете абсолютно удовлетворены моей работой, сообщите мне об этом в течение 30 дней, и я сразу же любезно возмещу вам ваши расходы.