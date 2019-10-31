Перейти к содержимому

Фотография

⭐️ВАША РЕКЛАМА НА 450 ФОРУМАХ И ДРУГИЕ УСЛУГИ⭐️

Автор темы Blockchain Partners, Сегодня, 01:48

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Blockchain Partners

Blockchain Partners

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 01:48

Blockchain-Partners.png
 
Мы предлагаем: 
 
1) - Размещение информации о вашем (проекте, услугах) на  450 форумах в течении одного дня.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2) - Написание уникального топика (Eng,Ru,Esp,Chn).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3) - Создание шаблона(презентации).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4) - Имитация активности ветки, создание дискуссии, поддержка нахождения ветки в топе.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5) - Рассылка по вашей email базе.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6) - Рассылка по нашим базам "Traider, Hype, (ico инвесторы).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7) - Продажа баз по 100.000 человек: Гео (Снг,Китай,Арабы,Испания,Германия).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8) - Cоздание письма презентации и установка на хост.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9) - Telegram Инвайтинг.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10) - Рассылка в личку Telegram (Имеется база 700.000 активных линков по теме blockchain).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11) - Накрутка просмотров на посты Telegram.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12) - Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы Telegram. 
 
 
Цены:
 
1) - Создание одной ветки - (0.5&#36; работаем от 100&#36;)
2) - Написание уникального поста  - (от 20&#36; в зависимости от сложности и языка)
3) - Создание шаблона и установка на хостинг - (от 100&#36;)
4) - Имитация активности - (10&#36; за ветку в месяц)
5) - Рассылка по вашей email базе - (1000 писем - 1&#36;)
6) - Рассылка по нашим базам - (1000 писем - 2&#36;)
7) - Продажа баз по 100к человек - (1 база 200&#36;)
8) - Cоздание письма презентации - (от 100&#36;)
9) - Инвайтинг Telegram - (100 человек - 2.5&#36;)
10) - Рассылка в личку Telegram - (100 человек - 2&#36;)
11) - Накрутка просмотров на посты Telegram - (5000+ просмотров на каждый пост 150&#36; в месяц)
12) - Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы Telegram - (200 сообщений - 50&#36;)
 
 
Пишите в Telegram: @Blockchainpart

Сообщение отредактировал Blockchain Partners: Сегодня, 01:48

  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума