⭐️ВАША РЕКЛАМА НА 450 ФОРУМАХ И ДРУГИЕ УСЛУГИ⭐️

Мы предлагаем:
1) - Размещение информации о вашем (проекте, услугах) на 450 форумах в течении одного дня.
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2) - Написание уникального топика (Eng,Ru,Esp,Chn).
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3) - Создание шаблона(презентации).
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4) - Имитация активности ветки, создание дискуссии, поддержка нахождения ветки в топе.
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5) - Рассылка по вашей email базе.
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6) - Рассылка по нашим базам "Traider, Hype, (ico инвесторы).
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7) - Продажа баз по 100.000 человек: Гео (Снг,Китай,Арабы,Испания,Германия).
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8) - Cоздание письма презентации и установка на хост.
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9) - Telegram Инвайтинг.
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10) - Рассылка в личку Telegram (Имеется база 700.000 активных линков по теме blockchain).
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11) - Накрутка просмотров на посты Telegram.
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12) - Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы Telegram.
Цены:
1) - Создание одной ветки - (0.5$ работаем от 100$)
2) - Написание уникального поста - (от 20$ в зависимости от сложности и языка)
3) - Создание шаблона и установка на хостинг - (от 100$)
4) - Имитация активности - (10$ за ветку в месяц)
5) - Рассылка по вашей email базе - (1000 писем - 1$)
6) - Рассылка по нашим базам - (1000 писем - 2$)
7) - Продажа баз по 100к человек - (1 база 200$)
8) - Cоздание письма презентации - (от 100$)
9) - Инвайтинг Telegram - (100 человек - 2.5$)
10) - Рассылка в личку Telegram - (100 человек - 2$)
11) - Накрутка просмотров на посты Telegram - (5000+ просмотров на каждый пост 150$ в месяц)
12) - Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы Telegram - (200 сообщений - 50$)
Пишите в Telegram: @Blockchainpart
Сообщение отредактировал Blockchain Partners: Сегодня, 01:48