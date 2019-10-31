⭐️ВАША РЕКЛАМА НА 450 ФОРУМАХ И ДРУГИЕ УСЛУГИ⭐️

Отправлено Сегодня, 01:48

Мы предлагаем:

1) - Размещение информации о вашем (проекте, услугах) на 450 форумах в течении одного дня.

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2) - Написание уникального топика (Eng,Ru,Esp,Chn).

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3) - Создание шаблона(презентации).

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4) - Имитация активности ветки, создание дискуссии, поддержка нахождения ветки в топе.

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5) - Рассылка по вашей email базе.

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6) - Рассылка по нашим базам "Traider, Hype, (ico инвесторы).

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7) - Продажа баз по 100.000 человек: Гео (Снг,Китай,Арабы,Испания,Германия).

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8) - Cоздание письма презентации и установка на хост.

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9) - Telegram Инвайтинг.

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10) - Рассылка в личку Telegram (Имеется база 700.000 активных линков по теме blockchain).

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11) - Накрутка просмотров на посты Telegram.

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12) - Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы Telegram.

Цены:

1) - Создание одной ветки - (0.5$ работаем от 100$)

2) - Написание уникального поста - (от 20$ в зависимости от сложности и языка)

3) - Создание шаблона и установка на хостинг - (от 100$)

4) - Имитация активности - (10$ за ветку в месяц)

5) - Рассылка по вашей email базе - (1000 писем - 1$)

6) - Рассылка по нашим базам - (1000 писем - 2$)

7) - Продажа баз по 100к человек - (1 база 200$)

8) - Cоздание письма презентации - (от 100$)

9) - Инвайтинг Telegram - (100 человек - 2.5$)

10) - Рассылка в личку Telegram - (100 человек - 2$)

11) - Накрутка просмотров на посты Telegram - (5000+ просмотров на каждый пост 150$ в месяц)

12) - Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы Telegram - (200 сообщений - 50$)

Пишите в Telegram: @Blockchainpart

Сообщение отредактировал Blockchain Partners: Сегодня, 01:48