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CBDPartners - решение для CBD трафика, запрыгивай в новую нишу!

Автор темы CBDPartners, Сегодня, 15:19

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#1 CBDPartners

CBDPartners

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Отправлено Сегодня, 15:19

Представляем вам CBD партнерскую программу CBDpartners!

 

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Как можно легко понять из нашего названия, мы "монопартнерка", которая занимается только CBD нишей.

* CBD - это природный экстракт каннабиса или обычной конопли. Продукт легален в большинстве стран мира и пользуется огромной популярностью и невероятным ростом рынка.

Какие у нас условия и почему с нами будет интересно и выгодно работать.

1. Свои собственные эксклюзивные офферы (есть реброкеринг, но он в первую очередь для TDS)

2. Пожизненные апсейлы с кастомера.

3. Комиссия до 70%.

4. Выплаты каждые 2 недели. (отдельные условия для арбитражников и вебов с оборотом от 500+ в день).

5. Smartlink TDS - на нее можно лить любой тематический трафик, она сама распределит трафик по самым конвертабельным оферам.

6. Любые промо-тулзы вы можете запросить у саппорта: баннеры, кейворды для доров и прочее.

7. Profit!

 

 

У нас в партнерке вы найдете:

- стандартный CBD-oil

 

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- ленды в виде новостей

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- продукты для домашних животных


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- жевательные конфеты с маслом CBD

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- содержащие каннабидиолы продукты питания
- крема и лосьоны с CBD
- и многое другое!

 
Регистрируйся и начинай зарабатывать в хайповой нише!

 

Контакты:

Olga
mail: olga@cbdpartners.online
telegram: @foretspaisibles

Daria
mail: daria@cbdpartners.online
telegram: @Arjad_D


Сообщение отредактировал CBDPartners: Сегодня, 15:19

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