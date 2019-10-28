CBDPartners - решение для CBD трафика, запрыгивай в новую нишу!

Представляем вам CBD партнерскую программу CBDpartners!
Как можно легко понять из нашего названия, мы "монопартнерка", которая занимается только CBD нишей.
* CBD - это природный экстракт каннабиса или обычной конопли. Продукт легален в большинстве стран мира и пользуется огромной популярностью и невероятным ростом рынка.
Какие у нас условия и почему с нами будет интересно и выгодно работать.
1. Свои собственные эксклюзивные офферы (есть реброкеринг, но он в первую очередь для TDS)
2. Пожизненные апсейлы с кастомера.
3. Комиссия до 70%.
4. Выплаты каждые 2 недели. (отдельные условия для арбитражников и вебов с оборотом от 500+ в день).
5. Smartlink TDS - на нее можно лить любой тематический трафик, она сама распределит трафик по самым конвертабельным оферам.
6. Любые промо-тулзы вы можете запросить у саппорта: баннеры, кейворды для доров и прочее.
7. Profit!
У нас в партнерке вы найдете:
- стандартный CBD-oil
- ленды в виде новостей
- продукты для домашних животных
- жевательные конфеты с маслом CBD
- содержащие каннабидиолы продукты питания
- крема и лосьоны с CBD
- и многое другое!
Регистрируйся и начинай зарабатывать в хайповой нише!
Контакты:
Olga
mail: olga@cbdpartners.online
telegram: @foretspaisibles
Daria
mail: daria@cbdpartners.online
telegram: @Arjad_D
Сообщение отредактировал CBDPartners: Сегодня, 15:19