CBDPartners - решение для CBD трафика, запрыгивай в новую нишу!

Отправлено Сегодня, 15:19

Представляем вам CBD партнерскую программу CBDpartners!

Как можно легко понять из нашего названия, мы "монопартнерка", которая занимается только CBD нишей.

* CBD - это природный экстракт каннабиса или обычной конопли. Продукт легален в большинстве стран мира и пользуется огромной популярностью и невероятным ростом рынка.

Какие у нас условия и почему с нами будет интересно и выгодно работать.

1. Свои собственные эксклюзивные офферы (есть реброкеринг, но он в первую очередь для TDS)



2. Пожизненные апсейлы с кастомера.



3. Комиссия до 70%.



4. Выплаты каждые 2 недели. (отдельные условия для арбитражников и вебов с оборотом от 500+ в день).



5. Smartlink TDS - на нее можно лить любой тематический трафик, она сама распределит трафик по самым конвертабельным оферам.



6. Любые промо-тулзы вы можете запросить у саппорта: баннеры, кейворды для доров и прочее.



7. Profit!





У нас в партнерке вы найдете:

- стандартный CBD-oil

- ленды в виде новостей

- продукты для домашних животных







- жевательные конфеты с маслом CBD



- содержащие каннабидиолы продукты питания

- крема и лосьоны с CBD

- и многое другое!



Регистрируйся и начинай зарабатывать в хайповой нише!





Контакты:

Olga

mail: olga@cbdpartners.online

telegram: @foretspaisibles

Daria

mail: daria@cbdpartners.online

telegram: @Arjad_D

Сообщение отредактировал CBDPartners: Сегодня, 15:19