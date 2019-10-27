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Новый курс Дмитрия Гида "Бизнес на партнерках за 3 дня"

Автор темы Glagola, Вчера, 21:17

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#1 Glagola

Glagola

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Отправлено Вчера, 21:17

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Привет, друзья!

 

Хочу предложить вам ознакомиться с PDF-инструкцией по новому курсу Дмитрия Гида "Бизнес на партнерках за 3 дня".

 

Сама лично я приобрела этот курс по рекомендации коллеги, которая на тот момент уже имела хорошие результаты - за 2 недели прохождения обучения - продаж более чем на 10 000 рублей.

 

Мой результат был через 2 дня - первая продажа и выплата первых комиссионных в размере 553 руб., 70 % от стоимости курса.

 

Я проходила много разных курсов, тренингов, вебинаров..., но они не были на столько пошаговыми и конкретными, как это обучение.

 

Дмитрий рассказывает и показывает абсолютно все: я просто повторяла его действия. 

 

Действительно : Всё очень просто и быстро, СКОПИРОВАЛИ И ВСТАВИЛИ! БИЗНЕС СОЗДАН!

 

Есть 2 чата, где вам оказывают помощь по абсолютно всем вопросам, так как там много новичков, которые вообще с полного нуля начинают путь к заработку. Мне это обучение далось легко! И я его еще продолжаю!

 

Делюсь опытом и советую этот курс всем, кто хочет сразу начать зарабатывать и, самое главное, постичь саму систему - как и что настроить, чтобы дальше продолжать работать, но уже с другими партнерками.

 

ВНУТРИ КУРСА ВАС ЖДЕТ:

 

1. Создание данного бизнеса за 1 день

2. Запуск первой бесплатной рекламы за 2 день

3. Увеличение рекламы на 3 и последующие дни  (Это сильная реклама)

 

В итоге:

Вы запустите свой бизнес в интернете на партнёрках за 1 день и за 3 дня начнёте зарабатывать (максимум за неделю) если всё будете делать стараясь и активно.

Вы получите привлекательную группу ВКонтакте, готовую автоворонку и начнёте получать потоком целевых подписчиков благодаря предоставленному лид-магниту.

Вы научитесь бесплатно рекламировать ВКонтакте и работать с платной рекламой. Даже видеомаркетинг освоите!

Вы откроете для себя дополнительный пассивный доход благодаря второму уровню, ведь все кто купит по вашей ссылке, будут так же продвигать этот курс.

Вы попадёте в большую семью единомышленников благодаря групповому чату поддержки.
С этим чатом ваш успех в интернете будет развиваться быстрее, а бизнес станет гораздо интереснее.

ВЫ НАЧНЁТЕ НОРМАЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ!!!
Через несколько месяцев заработаете свои первые 500 000 рублей, как это сделал уже я и помогаю это сделать всем участникам данного курса.

 

Стоимость курса 790 рублей.

 

Партнерская программа 2- уровневая: 

 

Комиссия 1 уровня - 70%
Комиссия 2 уровня - 15%

 

Ссылка на БЕСПЛАТНУЮ Инструкцию >>>

 

Ссылка на описание курса >>> 

 

Мое личное мнение : КУРС ДОСТОИН ВНИМАНИЯ ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ - качественный, недорогой - для такого количества практической информации - 790 рублей, понятен и прост в настройке, дает результаты действительно через 3 дня... А у кого-то и раньше...

 

Удачи всем и хороших заработков!V1yTCTccX2c.jpg

Прикрепленные изображения

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  • общая сумма выплат.jpg
  • продажа курса.PNG

Сообщение отредактировал Glagola: Вчера, 21:20

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