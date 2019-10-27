Информация о вас на тематических форумах до 500+ (недорого)

Отправлено Сегодня, 02:22

Мы предлагаем: размещение информации о вас на 100+ и более форумах в течении одного дня с последующей передачей доступа к ним.

Написание уникального топика (Eng,Ru)

Так же имеются валидные базы инвесторов в ICO,IEO,Hype в сумме на 7.000.000 человек под рассылку/продажу

Цены:

1) Написание и размещение инфы на 100+ форумах (ru 100$) (en 150$)

2) Размещение готового топика (70$)

3) Создание дискуссии в топике (индивидуально)

4) Рассылки по базам с готовым шаблоном 1$ - 1000 писем