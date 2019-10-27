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Информация о вас на тематических форумах до 500+ (недорого)

Автор темы Blockchain Partners, Сегодня, 02:22

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#1 Blockchain Partners

Blockchain Partners

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 02:22

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Мы предлагаем: размещение информации о вас на 100+ и более форумах в течении одного дня с последующей передачей доступа к ним.
Написание уникального топика (Eng,Ru)
Так же имеются валидные базы инвесторов в ICO,IEO,Hype в сумме на 7.000.000 человек под рассылку/продажу 
 
 
Цены:
 
1) Написание и размещение инфы на 100+ форумах (ru 100$) (en 150$)
2) Размещение готового топика (70$)
3) Создание дискуссии в топике (индивидуально)
4) Рассылки по базам с готовым шаблоном 1$ - 1000 писем 
 
 
Писать в телеграмм: @Blockchainpart

 


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