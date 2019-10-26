Главный экран в landing page, обязательные элементы.

Отправлено Сегодня, 06:49

Копирайтеры, web-программисты и дизайнеры, вы все должны знать информацию о главном экране landing page. Вы должны понимать, что главный экран - это лицо вашего одностраничника.

Давайте же начнём!

Главный заголовок

"ПРОГРАММА ПО ПОХУДЕНИЮ ЗА 21 ДЕНЬ" или "КУРСЫ ПО КОПИРАЙТИНГУ. КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ ДО 60 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ?"

Ваша задача сделать заголовок большим и привлекающим всё внимание потенциальных клиентов.

Контакты и кто вы

Также в самом верху можно указать кто ваша компания на рынке, чем вы занимаетесь и прочее. Также укажите логотип вашей компании, можно даже слоган. Из контактов можно оставить 2-3 способа связи, чтобы клиенты смогли выбирать что им лучше и удобней.

CTA или призыв к действию

Одна из важнейших вещей на главном экране в landing'е. Призыв к действию должен заставлять потенциальных клиентов оставить их имя и номер телефона для обратной связи. Чтобы уже вы могли связаться с ними.

Таких элементов может быть 3-4 на одном одностраничнике, никто вас не ограничивает в количестве.

Если это курсы

Если вы пытаетесь лэндингом продать какие-то курсы или обучение, то вот вам краткий список, что также должно быть на главном экране:

формат - онлайн или оффлайн;

дата и время старта;

место проведения, если в живую;

платное или бесплатное;

Также, конечно, вы можете добавить и от себя.

Ну что же, я познакомил вас с кратким списком вещей, которые должны присутствовать на главном экране в landing page. (И да я знаю что landing и одностраничник - это не всегда одно и тоже). Если вы с чем-то не согласны, то я с удовольствием выслушаю вас)