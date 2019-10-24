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Компания “Моё дело” приглашает к сотрудничеству вебмастеров!

Автор темы MoeDelo, Сегодня, 16:26

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#1 MoeDelo

MoeDelo

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:26

Добрый день! :)

 

В нашей партнерской программе вы найдете офферы для монетизации своего трафика.

 

 

Мы предлагаем:

 

  • Прозрачные условия и статистику

     

    Вы сможете отслеживать в вашем личном кабинете всю статистику по каждому зарегистрированному пользователю, а также доход в реальном времени.

     

  • Стабильные и частые выплаты

     

    У нас удобный и быстрый вывод средств. Вы оставляете заявку из личного кабинета, как только набирается минимальная сумма вывода 3 000 руб. или более. Заявка падает в очередь на обработку. Средний срок вывода 2 недели.

     

  • Востребованные продукты

     

    Наши сервисы пользуются высоким спросом, поэтому конверсия в регистрацию или продажу достаточно высокая.

     

  • Маркетинговую поддержку

     

    Промо-материалы готовые и на заказ, лендинги для установки на свои домены.

     

  • Личного менеджера

     

    Поддержка 24/7, оперативное решение всех вопросов, мы всегда идем навстречу нашим партнерам.

     

  • Гибкость и лояльность

     

    Для крупных партнеров возможны гибкие условия. В том числе работа за процент от продаж, или комбинирование оплаты за лид с процентом от продаж.

     

 

Работать с нами не только приятно, но и выгодно:

 

 

от  1000 до 3000 руб. – за лид по продукту «Бухгалтерское обслуживание»

 

от 360 до 900 руб. – за лид по продукту «Интернет-бухгалтерия» 

 

360 руб – за лид по продукту «Регистрация ИП/ООО» 

 

*Подробности по диапазонам цен по ссылке и в Телеграмм @md_manager

 

 

:mellow: Прочие и «технические» условия:

  • «Холда» как такового нет. Если есть очевидные вопросы к трафику, мы конечно же его проверим.

     

  • Куки живут 30 дней.

     

  • Обработка лидов (статус «подтвержденный лид») от 1 часа. При этом до 45 дней наш колл-центр пытается дозвониться и перевести лид в статус подтвержденного.

     

  • При осуществлении выплаты за лид не имеет значения, осуществлена ли продажа с этого лида. При этом, большое количество лидов без продаж проверяются на фрод.

     

  • Порог для вывода – 3 000 рублей.

     

  • Запрещен контекст на бренд, буксы, любые накрутки. 

     

  • Трафик только из РФ.

 

Познакомиться с личным кабинетом и начать зарабатывать!  :thumbsup:

 

Ознакомиться с продуктами

 

 

Бухгалтерское обслуживание (полное бухгалтерское обслуживание) - https://clck.ru/JZVxP

 

Интернет-бухгалтерия (сервис для самостоятельного ведения) - https://www.moedelo.org

 

Регистрация ИП/ООО (сервис бесплатной подготовки документов) - https://clck.ru/JZWCZ

 

 


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