Компания “Моё дело” приглашает к сотрудничеству вебмастеров!

Отправлено Сегодня, 16:26

Добрый день!

В нашей партнерской программе вы найдете офферы для монетизации своего трафика.

Мы предлагаем:

Прозрачные условия и статистику Вы сможете отслеживать в вашем личном кабинете всю статистику по каждому зарегистрированному пользователю, а также доход в реальном времени.

Стабильные и частые выплаты У нас удобный и быстрый вывод средств. Вы оставляете заявку из личного кабинета, как только набирается минимальная сумма вывода 3 000 руб. или более. Заявка падает в очередь на обработку. Средний срок вывода 2 недели.

Востребованные продукты Наши сервисы пользуются высоким спросом, поэтому конверсия в регистрацию или продажу достаточно высокая.

Маркетинговую поддержку Промо-материалы готовые и на заказ, лендинги для установки на свои домены.

Личного менеджера Поддержка 24/7, оперативное решение всех вопросов, мы всегда идем навстречу нашим партнерам.

Гибкость и лояльность Для крупных партнеров возможны гибкие условия. В том числе работа за процент от продаж, или комбинирование оплаты за лид с процентом от продаж.

Работать с нами не только приятно, но и выгодно:

от 1000 до 3000 руб. – за лид по продукту «Бухгалтерское обслуживание»

от 360 до 900 руб. – за лид по продукту «Интернет-бухгалтерия»

360 руб – за лид по продукту «Регистрация ИП/ООО»

*Подробности по диапазонам цен по ссылке и в Телеграмм @md_manager

Прочие и «технические» условия:

«Холда» как такового нет. Если есть очевидные вопросы к трафику, мы конечно же его проверим.

Куки живут 30 дней.

Обработка лидов (статус «подтвержденный лид») от 1 часа. При этом до 45 дней наш колл-центр пытается дозвониться и перевести лид в статус подтвержденного.

При осуществлении выплаты за лид не имеет значения, осуществлена ли продажа с этого лида. При этом, большое количество лидов без продаж проверяются на фрод.

Порог для вывода – 3 000 рублей.

Запрещен контекст на бренд, буксы, любые накрутки.

Трафик только из РФ.

Познакомиться с личным кабинетом и начать зарабатывать!

Ознакомиться с продуктами

Бухгалтерское обслуживание (полное бухгалтерское обслуживание) - https://clck.ru/JZVxP

Интернет-бухгалтерия (сервис для самостоятельного ведения) - https://www.moedelo.org

Регистрация ИП/ООО (сервис бесплатной подготовки документов) - https://clck.ru/JZWCZ