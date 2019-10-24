Компания “Моё дело” приглашает к сотрудничеству вебмастеров!

Добрый день!
В нашей партнерской программе вы найдете офферы для монетизации своего трафика.
Мы предлагаем:
- Прозрачные условия и статистику
Вы сможете отслеживать в вашем личном кабинете всю статистику по каждому зарегистрированному пользователю, а также доход в реальном времени.
- Стабильные и частые выплаты
У нас удобный и быстрый вывод средств. Вы оставляете заявку из личного кабинета, как только набирается минимальная сумма вывода 3 000 руб. или более. Заявка падает в очередь на обработку. Средний срок вывода 2 недели.
- Востребованные продукты
Наши сервисы пользуются высоким спросом, поэтому конверсия в регистрацию или продажу достаточно высокая.
- Маркетинговую поддержку
Промо-материалы готовые и на заказ, лендинги для установки на свои домены.
- Личного менеджера
Поддержка 24/7, оперативное решение всех вопросов, мы всегда идем навстречу нашим партнерам.
- Гибкость и лояльность
Для крупных партнеров возможны гибкие условия. В том числе работа за процент от продаж, или комбинирование оплаты за лид с процентом от продаж.
Работать с нами не только приятно, но и выгодно:
от 1000 до 3000 руб. – за лид по продукту «Бухгалтерское обслуживание»
от 360 до 900 руб. – за лид по продукту «Интернет-бухгалтерия»
360 руб – за лид по продукту «Регистрация ИП/ООО»
*Подробности по диапазонам цен по ссылке и в Телеграмм @md_manager
Прочие и «технические» условия:
- «Холда» как такового нет. Если есть очевидные вопросы к трафику, мы конечно же его проверим.
- Куки живут 30 дней.
- Обработка лидов (статус «подтвержденный лид») от 1 часа. При этом до 45 дней наш колл-центр пытается дозвониться и перевести лид в статус подтвержденного.
- При осуществлении выплаты за лид не имеет значения, осуществлена ли продажа с этого лида. При этом, большое количество лидов без продаж проверяются на фрод.
- Порог для вывода – 3 000 рублей.
- Запрещен контекст на бренд, буксы, любые накрутки.
- Трафик только из РФ.
Познакомиться с личным кабинетом и начать зарабатывать!
Ознакомиться с продуктами
Бухгалтерское обслуживание (полное бухгалтерское обслуживание) - https://clck.ru/JZVxP
Интернет-бухгалтерия (сервис для самостоятельного ведения) - https://www.moedelo.org
Регистрация ИП/ООО (сервис бесплатной подготовки документов) - https://clck.ru/JZWCZ