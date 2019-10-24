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Keyaffiliates – Гемблинг партнерка с самыми высокими ставками

Автор темы keyaffiliates, Сегодня, 13:31

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#1 keyaffiliates

keyaffiliates

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Отправлено Сегодня, 13:31

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KeyAffliates - международная партнерская компания, базирующая в Дании, ищет новых партнеров! Мы специализируем на гемблинг офферах больше 9 лет. 
Мы работаем только с лучшими операторами, которые гарантируют вам максимальную прибыль от вашей работы. 

Такие как:

 

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И это еще не все, мы обновляем выбор новыми предложениями каждый месяц.


Регионы предложений: 
Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Германия, Нидерланды, Италия, Новая Зеландия, Канада, Индия.

Что по цифрам?
Более чем 800 предложений.
У нас имеется множество гибридных сделок начиная от 25% revshare + 75 EUR!
Так же CPA до 175 евро, CPL и RevShare!

Мы принимает траффик с: 
Facebook 
Google 
Email & SMS
Display
Push Notification
Native и т.д.

Наши менеджеры всегда предоставят вам:
баннеры любого размера и формата
брендирование
написание обзоров на разных языках


Вы всегда можете связаться со мной, для дополнительной информации и регистрации.

Наши контакты:
Skype: pavlov.sergey
Email: affiliate@keyaffiliates.com

Наши социальные сети:
facebook.com/keyaffiliates 
https://twitter.com/affiliates_key 
https://www.linkedin...affiliates.com/

 


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