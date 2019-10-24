Keyaffiliates – Гемблинг партнерка с самыми высокими ставками

Отправлено Сегодня, 13:31

KeyAffliates - международная партнерская компания, базирующая в Дании, ищет новых партнеров! Мы специализируем на гемблинг офферах больше 9 лет.

Мы работаем только с лучшими операторами, которые гарантируют вам максимальную прибыль от вашей работы.



Такие как:

И это еще не все, мы обновляем выбор новыми предложениями каждый месяц.





Регионы предложений:

Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Германия, Нидерланды, Италия, Новая Зеландия, Канада, Индия.



Что по цифрам?

Более чем 800 предложений.

У нас имеется множество гибридных сделок начиная от 25% revshare + 75 EUR!

Так же CPA до 175 евро, CPL и RevShare!



Мы принимает траффик с:

Facebook

Google

Email & SMS

Display

Push Notification

Native и т.д.



Наши менеджеры всегда предоставят вам:

баннеры любого размера и формата

брендирование

написание обзоров на разных языках





Вы всегда можете связаться со мной, для дополнительной информации и регистрации.



Наши контакты:

Skype: pavlov.sergey

Email: affiliate@keyaffiliates.com



Наши социальные сети:

facebook.com/keyaffiliates

https://twitter.com/affiliates_key

https://www.linkedin...affiliates.com/