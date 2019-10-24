Keyaffiliates – Гемблинг партнерка с самыми высокими ставками

KeyAffliates - международная партнерская компания, базирующая в Дании, ищет новых партнеров! Мы специализируем на гемблинг офферах больше 9 лет.
Мы работаем только с лучшими операторами, которые гарантируют вам максимальную прибыль от вашей работы.
Такие как:
И это еще не все, мы обновляем выбор новыми предложениями каждый месяц.
Регионы предложений:
Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Германия, Нидерланды, Италия, Новая Зеландия, Канада, Индия.
Что по цифрам?
Более чем 800 предложений.
У нас имеется множество гибридных сделок начиная от 25% revshare + 75 EUR!
Так же CPA до 175 евро, CPL и RevShare!
Мы принимает траффик с:
Facebook
Google
Email & SMS
Display
Push Notification
Native и т.д.
Наши менеджеры всегда предоставят вам:
баннеры любого размера и формата
брендирование
написание обзоров на разных языках
Вы всегда можете связаться со мной, для дополнительной информации и регистрации.
Наши контакты:
Skype: pavlov.sergey
Email: affiliate@keyaffiliates.com
Наши социальные сети:
facebook.com/keyaffiliates
https://twitter.com/affiliates_key
https://www.linkedin...affiliates.com/