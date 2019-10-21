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Партнерка для Эзотерики и Психологии + бонус за подключение 3000 руб.

Автор темы LiveExpert, Сегодня, 12:15

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#1 LiveExpert

LiveExpert

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Отправлено Сегодня, 12:15

Здравствуйте!

 

Приглашаем к сотрудничеству вебмастеров сайтов с тематикой Эзотерика (магия, гадания, нумерология, астрология) и Психология.

 

Мы недавно обновили рекламные материалы и теперь Вы можете подобрать дизайн виджета под свой ресурс и при желании комбинировать его с формой E-mail.

 

Платим за каждый подтвержденный E-mail клиента +60 рублей при использовании виджета и +30 рублей за каждый новый E-mail, отправленный с формы.

 

Как это работает? Детальные примеры смотрите по ссылке https://www.liveexpert.ru/partner (видео).

 

Почему LiveExpert.ru?

 

- наша база электронных адресов не переполнена, высокий % подтвержденных E-mail; 

- начисление дохода в профиль партнера происходит ежедневно;

- отсутствие минимальной суммы выплат; 

- гибкая система вывода денежных средств любым удобным для Вас способом.

- оперативная служба поддержки 24/7.

 

Дополнительная мотивация 

⭐ дарим 3000 руб. каждому новому партнеру, который протестирует наши рекламные материалы более 30 дней и заработает от 3000 руб.

⭐ рекомендуйте нас своему коллеге и также получите 3000 руб. после того, как рекомендованный Вами партнер заработает первые 3000 руб.

 

Выбирайте свой!

 

Если возникнут вопросы, буду рада ответить.

 

С уважением, Алена Захаренко

Менеджер партнерской программы LiveExpert.ru

E-mail: partner@liveexpert.ru

Skype: zaharenko2015

Telegram: @elenazaharenko

 

 


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