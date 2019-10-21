Отправлено Сегодня, 11:46

Приглашаем всех желающих на бесплатный вебинар "Новшества в работе бухгалтера по 402-ФЗ".



Основные темы: закон 402-ФЗ, изменения в работе главного бухгалтера, обязанности и права бухгалтера.



Дата проведения: 29 октября в 16:00 (по МСК)



План вебинара:



1. Сфера применения закона.

2. Обязанность ведения бухгалтерского учета.

3. Ведение бухгалтерского учета руководителем. Требования к главному бухгалтеру

(образование, стаж работы). Профстандарт бухгалтер.

4. Права, обязанности и ответственность бухгалтера. Разногласия между руководителем

и главным бухгалтером.

5. Первичные учетные документы — состав и порядок утверждения:

- первичные документы в бумажном и электронном виде;

- копии первичных документов;

- обязательно ли составлять документы в денежном выражении;

- хранение первичных документов.

6. Изменения закона 402-ФЗ от 26.12.2011г. в 2019 году.



Спикер: Ботова Елена Витальевна



- Профессиональный бухгалтер.

- Опытный преподаватель-практик.

- Член ассоциации "профессиональных бухгалтеров в России", член НП "Международная ассоциация сертифицированных бухгалтеров".

- Автор учебных пособий и курсов.



Регистрация на вебинар по ссылке https://clck.ru/JVsh9