Приглашаем всех желающих на бесплатный вебинар "Новшества в работе бухгалтера по 402-ФЗ".
Основные темы: закон 402-ФЗ, изменения в работе главного бухгалтера, обязанности и права бухгалтера.
Дата проведения: 29 октября в 16:00 (по МСК)
План вебинара:
1. Сфера применения закона.
2. Обязанность ведения бухгалтерского учета.
3. Ведение бухгалтерского учета руководителем. Требования к главному бухгалтеру
(образование, стаж работы). Профстандарт бухгалтер.
4. Права, обязанности и ответственность бухгалтера. Разногласия между руководителем
и главным бухгалтером.
5. Первичные учетные документы — состав и порядок утверждения:
- первичные документы в бумажном и электронном виде;
- копии первичных документов;
- обязательно ли составлять документы в денежном выражении;
- хранение первичных документов.
6. Изменения закона 402-ФЗ от 26.12.2011г. в 2019 году.
Спикер: Ботова Елена Витальевна
- Профессиональный бухгалтер.
- Опытный преподаватель-практик.
- Член ассоциации "профессиональных бухгалтеров в России", член НП "Международная ассоциация сертифицированных бухгалтеров".
- Автор учебных пособий и курсов.
Регистрация на вебинар по ссылке https://clck.ru/JVsh9