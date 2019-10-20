Я ненавижу ваши тексты!

Отправлено Сегодня, 06:46

Бывают дни когда ты просто не можешь писать, тебя как-будто подменили и ты сидишь и просто залипаешь в монитор, пытаясь, что-то выдавить из себя.

И в такие ситуации я стал попадать всё чаще. Они раздражают и не дают работать нормально. В итоге:

1. Твои работы выходят криво.

2. Ты не справляешься в сроки.

3. Ты работаешь на износ.

Но я понял как с этим бороться!

Найдите время для себя

Сейчас я пишу эту статью для тех, кто занимается фрилансом. Я знаю как тебе, мой дорогой друг, бывает тяжело.

Если ты встал в ступор и не можешь нормально работать, страницы выходят криво, программы не работают, сайт вылетает, а тексты не пишутся, то выключай к чертям компьютер!

Иди на улицу! Прогуляйся. Сегодня мы работать уже не будем. Если же сроки горят, то просто пройдись 20 минут и подыши свежим воздухом.

Не засиживайся

Старайся работать в разных местах. Существует мнение, что если ты будешь менять обстановку, то ты будешь лучше работать.

Если тебе хватает средств, то покупай скорей ноутбук и выходи работать в кафе и библиотеки! Парки и скверы! Где угодно) Ты можешь, в конце концов, куда-то уехать)

Займись спортом, найди хобби и прочее

Ты можешь заниматься хоть йогой, что угодно. Главное, чтобы ты мог отвлечь свой ум от работы. Тогда он найдёт решение всех твоих проблем, когда ты снова сядешь за работу!

Эти способы помог мне открыть 1 хороший копирайтер, который является мастером своего дела. И знаете что, если вы не попробуете. то не поймёте, на сколько это хорошо работает!

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 08:26