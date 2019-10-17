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SMS SERVICE online.com - Номера для приема смс | Смс активации от 1 р.

Автор темы verifov, Вчера, 19:29

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#1 verifov

verifov

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Отправлено Вчера, 19:29

Sms-service-online. com - Сервис автоматического приема смс для регистрации на любых сайтах требующих смс подтверждение.
У нас вы можете получить виртуальный номер в аренду для приёма sms на 20 мин.
 
Наши преимущества!
  • Номера из 45+ стран, а так же множество операторов!
  • Номер выдается на 20 минут с возможностью повторных смс в этот срок.
  • Многопоточный режим
  • Система лояльности от объёма израсходованных средств
  • Принимаем к оплате: карты Visa, MasterCard, МИР, Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney, UnitPay и Free-Kassa, а также более 100 криптовалют
 
Мы обеспечиваем онлайн прием смс для регистрации аккаунтов: вк, ок.ру,  Facebook, Instagram,Telegram, WhatsApp, Viber, WeChat, Яндекс, Mail.ru, Gmail, Yahoo.,qiwi, Авито, AUTO.RU, Twitter,SEOsprint, Steam, Uber, Gett, Microsoft, Tinder) и другие сайты.  
 
СКИДКИ! Для покупателей с объемом от 50 смс в день!
 
Переходите на сайт Sms-service-online.com получайте смс подтверждения и зарегистрируйте себе любой аккаунт!
 
Есть вопросы или предложения? Обращайтесь!
Служба поддержки в Telegram: @sms_service_support
Почта: support@sms-service-online.com
Канал новостей сервиса в Telegram: https://tglink.ru/sms_service_online
 
 
P.S Наш сервис стартует с версии Beta, мы прислушиваемся к Вашим пожеланиям!
 
P.S.S На форумах техподдержка не осуществляется, в силу того, что форумов более 15 штук и оповещения с них не всегда приходят вовремя. используйте контакты выше для связи с нами!
 

 


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