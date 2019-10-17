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С какими типами клиентов не стоит работать? CRM сиситема за 9 млн.

Автор темы Сергей Старинов, Сегодня, 04:49

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#1 Сергей Старинов

Сергей Старинов

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Обычный

Отправлено Сегодня, 04:49

В наше время не только заказчики бывают кидалами, запомните это пожалуйста. Я отлично понимаю, что и в рядах фрилансеров (исполнителей) есть уникумы. :tongue:
Ну пожалуй начнём.
Жадина
Из заголовка становится понятно, что я хочу привести пример из личной практики. Однажды мне нужно было продавать crm систему за 9 млн. рублей, а когда я выдвинул свою цену в 2500 рублей. Заказчик сказал, что это слишком дорого для него. B)
А да? Подумал я про себя. И отправил искать другого исполнителя, а жаль, отличный мог быть кейс.
Мошенник
Мы уже несколько раз затрагивали эту тему. :ph34r:
Помните про предоплату и про то, что в интернете можно легко оказаться в луже.
Грубиян
Работать с такими индивидуумами просто невозможно. Если нет уважения, то нет и качественной работы. Просто блокируйте дурачка и даже не думайте жалеть об этом.
И мой любимый вид - Звуковая запись
Не знаю, знакомо ли вам, но когда ты пишешь клиенту, задаешь ему кучу вопросов, чтобы продать его услугу, а в ответ ты получаешь голосовое сообщение) Дайте пистолет я выстрелю в себя) :laugh:  :laugh:
Это неудобно по нескольким причинам:
1. Запомнить очень трудно.
2. Чувствуешь себя обезьянкой, с которой общаются командами.
3. Это полный хаус.
Надеюсь, что вам не будут попадаться подобные люди и всё у вас будет хорошо)

 


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