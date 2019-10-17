С какими типами клиентов не стоит работать? CRM сиситема за 9 млн.

Отправлено Сегодня, 04:49

В наше время не только заказчики бывают кидалами, запомните это пожалуйста. Я отлично понимаю, что и в рядах фрилансеров (исполнителей) есть уникумы.

Ну пожалуй начнём.

Жадина

Из заголовка становится понятно, что я хочу привести пример из личной практики. Однажды мне нужно было продавать crm систему за 9 млн. рублей, а когда я выдвинул свою цену в 2500 рублей. Заказчик сказал, что это слишком дорого для него.

А да? Подумал я про себя. И отправил искать другого исполнителя, а жаль, отличный мог быть кейс.

Мошенник

Мы уже несколько раз затрагивали эту тему.

Помните про предоплату и про то, что в интернете можно легко оказаться в луже.

Грубиян

Работать с такими индивидуумами просто невозможно. Если нет уважения, то нет и качественной работы. Просто блокируйте дурачка и даже не думайте жалеть об этом.

И мой любимый вид - Звуковая запись

Не знаю, знакомо ли вам, но когда ты пишешь клиенту, задаешь ему кучу вопросов, чтобы продать его услугу, а в ответ ты получаешь голосовое сообщение) Дайте пистолет я выстрелю в себя)

Это неудобно по нескольким причинам:

1. Запомнить очень трудно.

2. Чувствуешь себя обезьянкой, с которой общаются командами.

3. Это полный хаус.