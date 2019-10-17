«Немецкая волна» - идеологические последователи д-ра Геббельса?!.

Отправлено Сегодня, 01:39

В последнее время одним из лидеров по числу упоминаний в российском медиа-пространстве является Deutsche Welle («Немецкая волна») — экспортное германское СМИ со штаб-квартирой в Бонне. Зародившись еще в Веймарской республике и, меняя названия, «Волна» благополучно пережила времена нацистов, а затем органично встроилась в систему антисоветского вещания времён Холодной войны. На словах немцы декларируют некий нейтралитет. Однако проблема именно в том, что ключевое слово — «на словах». На деле же DW продолжает дело нацистского преступника Йозефа Геббельса, так как подавляющее большинство материалов, посвященных внутрироссийской повестке, имеет ярко выраженную негативную окраску и что самое главное, является откровенной ложью!



При этом, только попробуй указать им на несоответствие их действий нормам журналистики и законам РФ. У либеральной общественности России тут же случается истерика - "душат свободу иностранного слова и независимого мнения". А то, что мы тут, по их мнению, дикари, доедающие последних ежей и конечно же напавшие всей своей мощью на несчастную Украину - это "мнение имеющее право на жизнь". Кто их одернул в 2014 году, когда они писали о том, что "...в Донецке люди умирают от голода не потому, что Киев ввел тотальную блокаду, а потому, что "сепаратисты" выдают по "килограмму пшена и гречки" и заставляют врачей оформлять умерших от истощения как скончавшихся от сердечного приступа"?! А буквально через год, когда украинские нацики отхватили от защитников своих домов в Донбасе под Дебальцеов и уже во всю обсуждались "минские соглашения" DW упорно пишет про то, что "сепаратисты" готовятся по приказу Москвы наступление на Киев. А тяжелая ситуация на Донбасе привела к голодным бунтам и это просто скрывают. И вот так постоянно. Практически в каждый материал о ситуации в Донбассе авторы DW пытаются засунуть "российскую агрессию" и голодных местных жителей под дулами автоматов. И за пять лет не изменилось ровным счетом ничего!



Совсем свежим примером передергивания и лжи можно считать публикацию, в которой салюты в честь освобождения прибалтийских столиц от фашистов были представлены как празднование юбилея пакта Молотова-Риббентропа. Распространять подобные фейки — это не только кощунственно, но и очень тупо. Если посмотреть на кое-какие публикации DW, то может показаться, что их авторы даже не лгут, что они просто живут в каком-то выдуманном мире. В частности, главред русского офиса Инго Маннтойфель не так давно опубликовал материал, в котором он на полном серьёзе рассказывал своим читателям, что Россия почти потеряла Северный Кавказ.



И, наконец, вишенка на торте - в своем официальном твиттере ТРК в материале, посвященном не согласованным митингам протеста в Москве, DW опубликовала вполне внятный и однозначный призыв «Москва, выходи!»:





В других твиттах они прямо указывали при этом и место, где они будут проходить, впрямую и открыто пытаясь повлиять на политическую обстановку в стране!







По всей видимости, от протестов ожидали куда больше, и поэтому решение пойти ва-банк казалось оправданным. Но митинги закончились. А вопросы остались. Нарушение российского законодательства и вмешательство в выборы — это уже даже не фейковые новости, взятые из головы. Это то, за что нужно отвечать. И в данном вопросе DW продемонстрировало поразительную трусость, не только не извинившись за совершенную провокацию, но и отказавшись объясниться в Государственной Думе.



Руководителей DW хотели позвать в Думу для обсуждения обвинений этой медиагруппы во вмешательство в дела России, они отказались. В день первого заседания комиссии 4 сентября, ее председатель Василий Пискарев дал понять, что будет настаивать на личной встрече, так как считает это "нормальным, цивилизованным диалогом". В случае необходимости он готов попросить депутатов Бундестага помочь в организации этой встречи.



Шеф-редактора московского бюро DW приглашали на заседание комиссии 4 сентября. Однако, головное руководство компании запретило ему приходить в Думу и взяло на себя ответственность за публикации московского подразделения. Глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн в письме в Госдуму заявил, что не видит юридической возможности для участия представителей DW в заседании думской комиссии о вмешательстве, поскольку компания подотчетна германским надзорным органам. Он пригласил Пискарева приехать в Германию.



Это - уже не просто перебор, это откровенное хамаство! DW демонстративно дает понять, что ни во что неставит нашу страну, что плевать они хотели на наши законы, наш МИД нашу Госдуму.



На защиту DW тут же встали и другие западные холуи. Первой возбудилась медиакорпорация «РСЕ/РС» , которая назвала это «атакой российских властей на коллег из зарубежных СМИ». Как-то припоздала атака. Давно пора было ее начать. В нашей стране работает масса одиозных и вполне «респектабельных» СМИ, которые ведут откровенно враждебную деятельность. Издания, в которых нет неполитизированных новостей с соответствующей интерпретацией, а есть открытая манипуляция ими. Тем же «Радио «Свободы» следовало бы и помолчать. Уж его-то «деятельность» давно следовало бы ограничить. Мы снова либеральничаем!



Наши оппоненты из среды «либеральной оппозиции» пытаются это представить борьбой со свободой слова, тогда как объективно, это борьба с ложью и манипуляциями. Мало того, что у нас своих «дождей» и «эх» со всякими «рбк» хватает, так еще всякие «Настоящие время», RTVI с «Медузами» трудятся денно и нощно. Пора бы щелкнуть по носу данных «журналистов» и привести их в чувство.



Полагаю, в арсенале наших надзорных органов хватает инструментов для этого. Не надо выяснять отношения с данными корпорациями, надо за нарушение законодательства РФ принимать соответствующие решения и перестать с ними любезничать! Лишать аккредитации как отдельных журналистов, так и эти издания. Пусть пишут сидя в Берлинах, Лондонах и Нью-йорках для своих читателей там. Там все-равно врут напропалую уже десятки лет и от объективности так же далеки, как земля от солнца.



Это была однозначная попытка повлиять на ситуацию в стране и призыв к нарушению закона. Это был явный призыв и провокация. А сейчас этот шум "западных шавок" инаших доморощенных псевдо-либералов имеет только одну цель — защитить рупор западной пропаганды и влияния на граждан РФ. Если Россия — суверенное государство, которое уважает своих граждан, то оно обязано отозвать лицензию у СМИ, которое вместо информационной деятельности занимается публикацией идиотских выдумок и разжиганием ненависти. И чем скорее это будет сделано, тем лучшим это послужит примером для остальных.





Источник: по материалам в Интернете.