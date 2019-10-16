Скрипт партнёрской программы по продаже инфопродуктов

Мощный скрипт партнёрки по типу E-pay, Clickpay24, Glopart, Qwertypay и подобных. Администратор получает процент от продаж инфопродуктов партнёрами. Скрипт обладает всеми возможностями стандартной пп и даже больше.
Некоторые возможности:
- Авторы
- Партнёры
- Управление отчислениями
- Апселлы (дополнительные цены)
- Ссылки для привлечения партнёров
- Топы
- Заказы
- Различные формы создания заказов
- Экспорт заказов
- Поддержка нескольких биллингов
- Статистика абсолютно по всему
- Метки для передачи id источников для отслеживания конверсии
- И многое другое, всё не перечислить!
Демо:
(зарегистрируйтесь за несколько секунд на любые данные)
Скриншоты админки:
Стоимость скрипта - 29 000 рублей. Возможен торг.
Полная установка, подключение биллинга, помощь.
Телеграм: @mister_crabs