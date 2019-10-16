Скрипт партнёрской программы по продаже инфопродуктов

Отправлено Вчера, 17:30

Мощный скрипт партнёрки по типу E-pay, Clickpay24, Glopart, Qwertypay и подобных. Администратор получает процент от продаж инфопродуктов партнёрами. Скрипт обладает всеми возможностями стандартной пп и даже больше.

Некоторые возможности:

- Авторы

- Партнёры

- Управление отчислениями

- Апселлы (дополнительные цены)

- Ссылки для привлечения партнёров

- Топы

- Заказы

- Различные формы создания заказов

- Экспорт заказов

- Поддержка нескольких биллингов

- Статистика абсолютно по всему

- Метки для передачи id источников для отслеживания конверсии

- И многое другое, всё не перечислить!

Демо:

(зарегистрируйтесь за несколько секунд на любые данные)

Скриншоты админки:

Стоимость скрипта - 29 000 рублей. Возможен торг.

Полная установка, подключение биллинга, помощь.

Телеграм: @mister_crabs