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Скрипт партнёрской программы по продаже инфопродуктов

Автор темы Mr Crabs, Вчера, 17:30

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#1 Mr Crabs

Mr Crabs

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Обычный

Отправлено Вчера, 17:30

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Мощный скрипт партнёрки по типу E-pay, Clickpay24, Glopart, Qwertypay и подобных. Администратор получает процент от продаж инфопродуктов партнёрами. Скрипт обладает всеми возможностями стандартной пп и даже больше.
 
Некоторые возможности:
- Авторы
- Партнёры
- Управление отчислениями
- Апселлы (дополнительные цены)
- Ссылки для привлечения партнёров
- Топы
- Заказы
- Различные формы создания заказов
- Экспорт заказов
- Поддержка нескольких биллингов
- Статистика абсолютно по всему
- Метки для передачи id источников для отслеживания конверсии
- И многое другое, всё не перечислить!
 
Демо:
(зарегистрируйтесь за несколько секунд на любые данные)
 
Скриншоты админки:
 
Стоимость скрипта - 29 000 рублей. Возможен торг.
Полная установка, подключение биллинга, помощь.
 
Телеграм: @mister_crabs

 


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