Pin-Up Partners - гемблинг ПП с Беттинг и Казино офферами. CPA, RS

Всем привет!
Партнерская программа iGaming проектов Pin-up bet и Pin-up casino предлагает вебмастерам проекты с лучшим на рынке конвертом (click2reg/reg2dep) и отличным ретеншеном.
- Принимаем практически любой вид трафика
- Высококонверсионные лендинги, позволяющие заинтересовать пользователя сразу
- Топ ГЕО: Россия, Украина, Турция, LATAM
- Персональный менеджер 24/7
- Выплаты 2 раза в месяц
- Детализированная статистика с обширным набором параметров, возможностью развернутого когортного анализа по многим параметрам
- Пожизненная рефералка 3%
- Отработанные методики конвертации ЛЮБОГО чужого беттинг и гемблинг трафика по всем брендам на рынке
Для обеспечения постоянного доступа к ресурсам сайта используется налаженная система зеркалирования, с использованием TDS и интеллектуальным распределением доменов.
Индивидуальный подход к вебмастерам: разработка лендингов, акций, промокоды для привлечения пользователей — Pin-Up.Partners делает все для того, чтобы все зарабатывали!
Модели сотрудничества:
Revenue share, CPA, Hybrid
Cтавки:
25$/FD - Россия, 20$/FD - Украина, 50$/FD - Турция/LATAM
Чем уникальны продукты:
- У брендов Pin-up bet и Pin-up casino самый простой путь пользователя к депозиту по сравнению абсолютно со всеми БК и Казино на рынке.
- Короткая форма регистрации, максимальная конверсия из клика в регистрацию
- Свежая база игроков, которая способствует высокой конверсии
- Самый большой на рынке набор лицензионных слотов (более 4000)
- Отличный LTV и ретеншн (доход стабилен из месяца в месяц и не падает в разы как на скриптовых казино)
Все это дает максимальный конверт из трафика в деньги в большинстве сплитов которые проводили наши партнеры, мы уверенно держим лидирующие позиции в таких источникам трафика как ASO (спорт и казино, по всем брендам), фб/инста+прилки, контекст, сео-трафик, трафик с пушей, смс-рассылки (вкл рассылки через мессенджеры) и другие.
Опытные менеджеры помогут сконвертировать любой трафик в $$$. Присоединяйтесь к https://pinuppartners.com/
Наш канал в Telegram - https://t.me/pinupaff
Группа ВК - https://vk.com/pinupp