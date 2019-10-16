Pin-Up Partners - гемблинг ПП с Беттинг и Казино офферами. CPA, RS

Отправлено Сегодня, 07:03

Всем привет!

Партнерская программа iGaming проектов Pin-up bet и Pin-up casino предлагает вебмастерам проекты с лучшим на рынке конвертом (click2reg/reg2dep) и отличным ретеншеном.

Принимаем практически любой вид трафика

Высококонверсионные лендинги, позволяющие заинтересовать пользователя сразу

Топ ГЕО: Россия, Украина, Турция, LATAM

Персональный менеджер 24/7

Выплаты 2 раза в месяц

Детализированная статистика с обширным набором параметров, возможностью развернутого когортного анализа по многим параметрам

Пожизненная рефералка 3%

Отработанные методики конвертации ЛЮБОГО чужого беттинг и гемблинг трафика по всем брендам на рынке

Для обеспечения постоянного доступа к ресурсам сайта используется налаженная система зеркалирования, с использованием TDS и интеллектуальным распределением доменов.



Индивидуальный подход к вебмастерам: разработка лендингов, акций, промокоды для привлечения пользователей — Pin-Up.Partners делает все для того, чтобы все зарабатывали!



Модели сотрудничества:

Revenue share, CPA, Hybrid



Cтавки:

25$/FD - Россия, 20$/FD - Украина, 50$/FD - Турция/LATAM





Чем уникальны продукты:

У брендов Pin-up bet и Pin-up casino самый простой путь пользователя к депозиту по сравнению абсолютно со всеми БК и Казино на рынке.

Короткая форма регистрации, максимальная конверсия из клика в регистрацию

Свежая база игроков, которая способствует высокой конверсии

Самый большой на рынке набор лицензионных слотов (более 4000)

Отличный LTV и ретеншн (доход стабилен из месяца в месяц и не падает в разы как на скриптовых казино)

Все это дает максимальный конверт из трафика в деньги в большинстве сплитов которые проводили наши партнеры, мы уверенно держим лидирующие позиции в таких источникам трафика как ASO (спорт и казино, по всем брендам), фб/инста+прилки, контекст, сео-трафик, трафик с пушей, смс-рассылки (вкл рассылки через мессенджеры) и другие.



Опытные менеджеры помогут сконвертировать любой трафик в $$$. Присоединяйтесь к https://pinuppartners.com/

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