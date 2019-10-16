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Pin-Up Partners - гемблинг ПП с Беттинг и Казино офферами. CPA, RS

Автор темы Pin Up Partners, Сегодня, 07:03

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#1 Pin Up Partners

Pin Up Partners

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Отправлено Сегодня, 07:03

Всем привет!

Партнерская программа iGaming проектов Pin-up bet и Pin-up casino предлагает вебмастерам проекты с лучшим на рынке конвертом (click2reg/reg2dep) и отличным ретеншеном.

  • Принимаем практически любой вид трафика
  • Высококонверсионные лендинги, позволяющие заинтересовать пользователя сразу
  • Топ ГЕО: Россия, Украина, Турция, LATAM
  • Персональный менеджер 24/7
  • Выплаты 2 раза в месяц
  • Детализированная статистика с обширным набором параметров, возможностью развернутого когортного анализа по многим параметрам
  • Пожизненная рефералка 3%
  • Отработанные методики конвертации ЛЮБОГО чужого беттинг и гемблинг трафика по всем брендам на рынке

Для обеспечения постоянного доступа к ресурсам сайта используется налаженная система зеркалирования, с использованием TDS и интеллектуальным распределением доменов.

Индивидуальный подход к вебмастерам: разработка лендингов, акций, промокоды для привлечения пользователей — Pin-Up.Partners делает все для того, чтобы все зарабатывали!

Модели сотрудничества:
Revenue share, CPA, Hybrid

Cтавки:
25$/FD - Россия, 20$/FD - Украина, 50$/FD - Турция/LATAM


Чем уникальны продукты:

  • У брендов Pin-up bet и Pin-up casino самый простой путь пользователя к депозиту по сравнению абсолютно со всеми БК и Казино на рынке.
  • Короткая форма регистрации, максимальная конверсия из клика в регистрацию
  • Свежая база игроков, которая способствует высокой конверсии
  • Самый большой на рынке набор лицензионных слотов (более 4000)
  • Отличный LTV и ретеншн (доход стабилен из месяца в месяц и не падает в разы как на скриптовых казино)

Все это дает максимальный конверт из трафика в деньги в большинстве сплитов которые проводили наши партнеры, мы уверенно держим лидирующие позиции в таких источникам трафика как ASO (спорт и казино, по всем брендам), фб/инста+прилки, контекст, сео-трафик, трафик с пушей, смс-рассылки (вкл рассылки через мессенджеры) и другие.

Опытные менеджеры помогут сконвертировать любой трафик в $$$. Присоединяйтесь к https://pinuppartners.com/

 

Наш канал в Telegram - https://t.me/pinupaff
Группа ВК - https://vk.com/pinupp

 


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